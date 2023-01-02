Путин 20 лет скрывал, что он ничтожество, а украинцы показали это всему миру

Личных итогов года у меня нет. Как нет желания оглядываться.

Украинские военные во время учений / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Человеку всегда свойственно стремиться быть частью чего-то большего. Сейчас мы часть самого большого в мире. И сколько бы нашей территории временно не было оккупировано теми, кто всю жизнь комплексует из-за размеров, мы часть самой большой самой ожесточенной самой главной борьбы на планете Земля.

Ибо те, кто готовы умирать за то, что имеют, правят миром. А не те, кто убивают ради того, чтобы получить то, что им не принадлежит.

Миром правят те, кто смело на него смотрят, работая над развитием, а не прячутся в конце своего никчемного бесславного жизненного пути, потраченного на темноту, приумножение грязи и бегство от реальности в выдуманную историю.

Когда путин осознал, что не убежит от реальности — он решил уничтожить то, от чего убегал. И терпит поражение.

Украинцы каждый день и вовсю создают неопровержимую реальность.

Свобода стала самой дорогой в мире. Сейчас нет ничего, что имеет более дорогую стоимость, чем то, что имеем именно мы и именно сейчас.

В этом году Украина и украинцы дали путину понять, что он ничтожество. Он потратил более двадцати лет для того, чтобы доказать себе самому, что это не так. Но это правда, с которой уже не справятся Симонян, Киселев и прочие шуты.

Да, добро не всегда сильнее. И в цивилизованном мире уже готовы были отдать голову только за то, чтобы на нее не падал дождь. Вместо того, чтобы построить новую безопасную крышу. Готовы были признать поражение того, во что верят, лишь для того, чтобы не драться. Готовность, с которой многие вооруженные демократии складывали оружие перед чучелом тоталитарного режима ужасает. Перед тенью тоталитарного режима, которая, как оказалось, падает только в российском телевизоре.

Сколько стран готовы были принять верховенство преступления над правом на нашей суверенной территории?

2022 год показал, чрезвычайное количество фантастических сильных людей вокруг нас. Людей, которые удержали страну. Смельчаков, которые ежеминутно вкладывают больше, чем могут, в фундамент нашей страны. Страны, которая непременно пройдет сквозь этот ад к своей цели — существовать свободно.

Личных итогов года у меня нет. Как нет желания оглядываться. Все эти дни и месяцы слились в общий путь вперед, который еще не преодолен. В путь к победе.

Желаю всем в новом году крепкого здоровья на этом пути.

И да хранит Господь.

Как сказал парень на блокпосту на выезде из Донецкой области во время последней поездки: "Счастливого пути, братья". Только добавлю: "и сестры".

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