glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путин 20 лет скрывал, что он ничтожество, а украинцы показали это всему миру

Михаил Ткач

журналист

2 января 2023, 06:14
Личных итогов года у меня нет. Как нет желания оглядываться.
Путин 20 лет скрывал, что он ничтожество, а украинцы показали это всему миру
Украинские военные во время учений / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Человеку всегда свойственно стремиться быть частью чего-то большего. Сейчас мы часть самого большого в мире. И сколько бы нашей территории временно не было оккупировано теми, кто всю жизнь комплексует из-за размеров, мы часть самой большой самой ожесточенной самой главной борьбы на планете Земля.

Ибо те, кто готовы умирать за то, что имеют, правят миром. А не те, кто убивают ради того, чтобы получить то, что им не принадлежит.

Миром правят те, кто смело на него смотрят, работая над развитием, а не прячутся в конце своего никчемного бесславного жизненного пути, потраченного на темноту, приумножение грязи и бегство от реальности в выдуманную историю.

Когда путин осознал, что не убежит от реальности — он решил уничтожить то, от чего убегал. И терпит поражение.

Украинцы каждый день и вовсю создают неопровержимую реальность.

Свобода стала самой дорогой в мире. Сейчас нет ничего, что имеет более дорогую стоимость, чем то, что имеем именно мы и именно сейчас.

В этом году Украина и украинцы дали путину понять, что он ничтожество. Он потратил более двадцати лет для того, чтобы доказать себе самому, что это не так. Но это правда, с которой уже не справятся Симонян, Киселев и прочие шуты.

Да, добро не всегда сильнее. И в цивилизованном мире уже готовы были отдать голову только за то, чтобы на нее не падал дождь. Вместо того, чтобы построить новую безопасную крышу. Готовы были признать поражение того, во что верят, лишь для того, чтобы не драться. Готовность, с которой многие вооруженные демократии складывали оружие перед чучелом тоталитарного режима ужасает. Перед тенью тоталитарного режима, которая, как оказалось, падает только в российском телевизоре.

Сколько стран готовы были принять верховенство преступления над правом на нашей суверенной территории?

2022 год показал, чрезвычайное количество фантастических сильных людей вокруг нас. Людей, которые удержали страну. Смельчаков, которые ежеминутно вкладывают больше, чем могут, в фундамент нашей страны. Страны, которая непременно пройдет сквозь этот ад к своей цели — существовать свободно.

Личных итогов года у меня нет. Как нет желания оглядываться. Все эти дни и месяцы слились в общий путь вперед, который еще не преодолен. В путь к победе.

Желаю всем в новом году крепкого здоровья на этом пути.

И да хранит Господь.

Как сказал парень на блокпосту на выезде из Донецкой области во время последней поездки: "Счастливого пути, братья". Только добавлю: "и сестры".

Источник

война в Украине ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:47

Ночная атака дронов: над Киевом сбили 20 российских целей, есть пострадавший

06:14

Путин 20 лет скрывал, что он ничтожество, а украинцы показали это всему мирумнение

05:30

"Они не хотят этого": Подоляк рассказал о самом главном страхе КремляВидео

04:40

Гороскоп на январь 2023 года для Стрельцов: изменение дохода, новая профессия и подарки

03:05

Путин завел Россию в тупик, страна движется к катастрофе – экспертВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:04

Ксения Мишина сверкнула чувственными изгибам в ярком платье-комбинации

01:35

Как быстро уснуть за 2 минуты: военный метод, который прогонит бессонницу

00:07

"Войска готовятся к решающему удару": генерал сделал прогноз о переломе в войне с РоссиейВидео

01 января, воскресенье
23:16

Почему Россия клянчит у Украины "переговоры": Подоляк назвал три цели Москвы

Реклама
23:14

Шер попросила на Новый год об исключении для Путина - Сеть взорвалась громкими реакциями

22:33

HIMARSы прилетели под бой курантов: ВСУ разнесли ПТУ в Макеевке с сотнями оккупантовФотоВидео

21:45

Украине для выхода на границы 1991 года в 2023-м очень нужны ракеты дальностью 200-300 км – ПодолякВидео

21:30

У россиян появятся новые "владельцы": Китай может сделать РФ своей колонией - ДаниловВидео

21:00

Как плохо бывает без женщин и без фраз: рецензия на фильм "Соседка"Видео

20:57

Настя Каменских откровенно рассказала про отношения с Потапом: "Тяжело и наступает ужасная беда"

20:53

Как были жалкими террористами, так и остались: Зеленский разнес РФ и заявил, что ВСУ сбили 45 дроновВидео

20:44

Гороскоп для Козерогов на январь 2023: экстремальная поездка, финансовая помощь и новый имиджВидео

20:43

РФ может пойти в контрнаступление: полковник назвал единственное направление, но это не БахмутВидео

20:05

Украина способна переломить ход войны на Донбассе, но нужны HIMARS и MLRS – ВСУВидео

20:04

Ани Лорак заговорила на украинском и пожаловалась на звуки бомб, которые испортили ей Новый годВидео

Реклама
19:58

РФ изменила тактику на фронте: "война ради убийств" - ПодолякВидео

19:41

Роман Цимбалюк. Первый шок 2023 годаВидеоблоги

19:34

ВСУ уничтожили базу ЧВК "Вагнер" на Луганщине: что известномнение

19:17

Мама без макияжа, папа влюбленный: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали семейную идиллию у елочки

19:14

Если Запад хочет, чтобы Украина победила, нужно оказать ей комплексную поддержку – СтолтенбергВидео

19:12

Россия не сможет захватить Киев даже целой армией: Свитан назвал козырь УкраиныВидео

18:52

Зачем обжаривать макароны перед варкой: секрет, который улучшит ваши блюда в разы

18:14

"Конвейер смерти": оккупанты под Бахмутом хотят оперативной паузы - ЧереватыйВидео

18:07

Протесты в России и поддержка войны против Украины: Буданов дал оценку ситуацииВидео

17:36

"С ледяной тревогой ждали": Симоньян призналась, что боялась удара ВСУ на Новый год

17:29

Россия в 2023 году подведет войска к границам и будет пытаться захватить Донецкую область – ГУРВидео

17:28

Украина должна бить по объектам приграничных областей РФ и Беларуси – ТукаВидео

16:58

Украину накроет похолодание с осадками: синоптик указала датуВидео

16:57

ВСУ выйдут на границы 1991 года лишь через 2-3 года - ТукаВидео

16:48

У России осталось ракет еще на 2 массированных удара – ГУРВидео

16:39

Путин может получить иммунитет от судебного преследования после войны в Украине - британский юрист

16:34

"Я встретила человека, которого я очень люблю": Могилевская откровенно рассказала о новом романеВидео

15:56

Залужный готовит "котел": Пионтковский рассказал детали крупного контрнаступления ВСУВидео

15:40

Екатерина Бужинская показала редкое фото 15-летней дочери в окружении двойняшек

15:24

"Хватит на 2-3 мощных удара": в ГУР рассказали, сколько у России еще есть крылатых ракет

Реклама
15:21

"Пока готовят ракеты, ударят дронами": украинцев предупредили о коварном плане россиянВидео

14:26

"Патовая ситуация, которая может длиться годами": эксперт дал прогноз развития войны на 2023-йВидео

14:21

13-летний мальчик дважды за сутки попал под обстрел РФ, второй раз – в реанимации больницы ХерсонаФотоВидео

14:17

"Уважения не было": Иво Бобул высказался про выступления Софии Ротару в РФ после 2014 годаВидео

13:48

Оккупанты обстреляли больницу и дома в Херсоне: есть погибшие, двое детей раненыФотоВидео

13:31

ПВО в обмен на голосование Украины в ООН: СМИ выяснили детали переговоров Зеленского и Нетаньяху

13:00

Гороскоп на завтра 2 января: судьба приготовила счастье для каждого знака зодиакаВидео

12:57

"Победим украинцев, НАТО и весь мир": Пригожин размечтался об успехе РФ в войне и сказал "условие"Видео

12:27

"Едва успевали перезаряжать NASAMS": в Воздушных силах рассказали об уникальном опыте ПВО 1 января

12:02

В Хмельницком умерла 22-летняя девушка, которая была ранена во время атаки РФФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять