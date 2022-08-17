УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Пусть Эрдоган снимает сливки с нашей войны

Сергей Гармаш

представитель отдельных районов Донецкой области от переселенцев в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, журналист 

17 августа 2022, 19:20

Перспектив использования стамбульского механизма для дипломатического урегулирования конфликта на данный момент нет вообще.

Путин, Эрдоган, Зеленский
Многих обеспокоили анонсированные переговоры во Львове между Эрдоганом и Зеленским / скриншот, УНИАН

Многих обеспокоили анонсированные переговоры во Львове между руководителями ООН, Турции и Украины. В частности, заявление турецкого TRT Нaber, что Эрдоган намерен использовать их для прекращения российско-украинской войны дипломатическим путем. Народ напрягся в ожидании компромиссов с Москвой, понимая, что никакие компромиссы с РФ априори не могут быть на пользу Украине.

Но давайте читать внимательно, что сообщил турецкий телеканал: "На указанной встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки", – говорится в сообщении.

Теперь давайте разберемся, что это за механизм?

Во-первых, это сам четырехсторонний формат переговоров, включающий Украину, россию, Турцию и ООН.

Во-вторых, это формат заключения соглашений, когда Украина и Россия не подписывают никаких договоренностей между собой, но по отдельности берут на себя обязательства перед Турцией и ООН.

В-третьих, это созданный в Стамбуле Объединенный контрольный центр, в котором работают сотрудники из Турции, России, Украины и ООН. Они наблюдают за движением грузовых судов, участвующих в продовольственной программе и проверяют корабли на обоих концах маршрута, чтобы убедиться, что они не везут оружия.

Это тот механизм, за счет активизации которого Эрдоган надеется закончить войну между Россией и Украиной дипломатическим путем.

Сразу следует отметить, что обстрелом Одесского порта на следующий же день после подписания соответствующих документов в Стамбуле, россия четко показала, что продовольственную сделку она рассматривает отдельно от ведения военных действий против Украины. Сигнал Кремля был однозначным: зерно - отдельно, война - отдельно; сделка с Турцией и ООН не означает сделки с Украиной.

То есть, Москва сама тогда вывела этот "продовольственный" механизм за рамки процесса дипломатического урегулирования российско-украинской войны.

Кроме того, это механизм не прямых договоренностей между конфликтующими сторонами, а фиксации обязательств перед посредниками (Турцией и ООН). Соответственно для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом он просто непригоден. Он может быть использован только для взятия сторонами обязательств о прекращении огня, то есть о перемирии.

И Москва действительно заинтересована в перемирии. Кремль видит, что он буксует, и в военном, и в политическом смыслах. Планы о проведении референдумов и аннексии украинских территорий пока непосильны для РФ. Поэтому она заинтересована в тактическом перемирии, чтоб перегруппироваться, укрепиться и стабилизировать свою власть на оккупированных территориях.

Но Киев прекрасно видит такой интерес Москвы и, естественно, не заинтересован в его реализации. Тем более, что с каждым днем шансов выиграть войну, а не просто договориться с Москвой о выходе на позиции 23 февраля, у Зеленского больше. С каждым днем, пусть медленно, но верно, Россия становится слабее, а Украина сильнее.

При этом, стратегического перелома на фронте, к сожалению, пока еще не произошло. Москва по-прежнему наступает на некоторых направлениях, и у нее по-прежнему больше, чем у Украины, оружия, боеприпасов и личного состава. В то же время, ВСУ имеют тактические успехи на юге. Соответственно, в компромиссных переговорах ни Киев, ни Москва пока не заинтересованы. Обе стороны еще рассчитывают на свою победу и мир на своих условиях.

Поэтому перспектив использования стамбульского механизма для дипломатического урегулирования конфликта на данный момент нет вообще. Но, этот механизм можно использовать для решения вопросов, в которых заинтересованы обе стороны и которые эффективнее решать через международных посредников. Например, обмена пленными, условий содержания пленных, безопасности ядерных объектов и т.д.

В свою очередь, Эрдогану выгодна "активизация стамбульского механизма" сама по себе (независимо от реалистичности его использования для завершения конфликта), поскольку позволяет Турции сохранять роль посредника, то есть, не участвовать в западных санкциях против России, и усиливать свой вес на международной арене, как игрока от которого зависит глобальная безопасность. Поэтому Анкара будет при каждом удобном случае упоминать успех "стамбульских" продовольственных переговоров и пытаться "активизировать" механизмы, созданные ими.

Что не означает, что эта информационная пляска приведет к каким-то компромиссам между Москвой и Киевом. По крайней мере, пока хотя бы одна сторона не будет принуждена идти на них. Но уже очевидно, что одна не может себе этого позволить, а другой просто не дадут…

Так что, - пусть Эрдоган снимает сливки с нашей войны, "ласковое теля двух маток сосет". А нам, как говорится, "свою справу робить"…

война в Украине Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Сергей Гармаш
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:58

В захваченной РФ Новой Каховке прогремели взрывы: взметнулся огромный столб дыма

19:47

Жена Дмитрия Гордона показала себя в жарких объятиях супруга

19:43

Ворвется невыносимая погода: синоптики предупредили о мощном граде и ураганеВидео

19:41

Если бы власть предупредила о войне заранеемнение

19:38

Сбили 6 ракет "Калибр" за 3 мин: командир дивизиона рассказал о героическом отражении атаки оккупантовВидео

Реклама
19:24

День Независимости Украины 2022: дата, будет ли выходной традиции дня

19:23

ВСУ бьют по оккупантам: в США рассказали детали ударов по базам РФ в КрымуВидео

19:20

Пусть Эрдоган снимает сливки с нашей войнымнение

19:17

НАТО может вступить в войну с РФ, если Путин заставит Лукашенко напасть на страну Альянса – экспертВидео

19:13

Оккупанты с перепугу вывозят все самолеты из Крыма - разведкаВидео

19:03

Гороскоп на завтра 18 августа 2022: Львам – сплетни, Стрельцам – семейные проблемы, Водолеям – долгиВидео

18:50

"Погиб во время выполнения боевой задачи": Дмитрий Дикусар сообщил о смерти побратима на фронте

18:39

Музыкальный триумф: Усик в образе казака поразил всех перед боем с ДжошуаВидео

18:20

Шольц заговорил о новых поставках для ВСУ и оправдался за медленную помощьВидео

18:19

Выезд из Украины мужчинам: еще одной категории могут разрешить покинуть странуВидео

18:04

"Мужики, прекратите так сильно любить своих бывших": Седокова похабно обратилась к женщинам всех "эксов"

17:59

Украина ждет от США ракеты ATACMS с дальностью до 300 км, артиллерию и снаряды – РезниковВидео

17:41

Бой-реванш Усик - Джошуа: букмекеры резко изменили фаворитаВидео

17:35

Штаб РФ взлетел на воздух: украинский спецназ "покрошил" оккупантов вместе с бронетехникойВидео

17:32

Неузнаваемая: страшная Марина Хлебникова появилась на похоронах

Реклама
17:28

Проблемы с деньгами и непредвиденные расходы: 3 знакам зодиака стоит следить за кошельком в ближайшее времяВидео

17:23

Другая женщина или расстояние: таролог рассказала, кем занято сердце Виталия Кличко после развода

17:07

Россия готовила 38 000 резервистов для войны с Украиной, но согласились только 8 тысяч – ВСУВидео

16:52

Украинский спецназ устраивает диверсии в тылу оккупантов: в ВСУ раскрыли деталиВидео

16:46

Приметы на 18 августа: какие 2 вещи запрещено делать перед Яблочным спасом, чтобы не потерять деньгиВидео

16:45

"Схватил за голову и тряс": в разводе Джоли и Питта всплыли новые факты

16:42

"Немая" к войне в Украине Наташа Королева отреагировала на проукраинскую позицию мамы

16:29

После грандиозного скандала: боксер Ломаченко покинул Украину и высказался о войнеВидео

16:28

Пилон для ВСУ: украинская актриса станцевала чувственный танец, чтобы поддержать военныхВидео

16:26

Пенсионерам выплатят надбавки: кто и как может получить доплатыВидео

16:25

"Это война ресурсов, а они истощаются": Резников объяснил, возможна ли "заморозка" боевых действийВидео

16:13

Бой Усик-Джошуа покажет канал 2+2

16:09

Армия Украины пойдет освобождать все свои территории, ожидаются очень острые события – ГУРВидео

15:59

Удар по базе РФ в Лисичанске: уничтожены сотрудники ФСБ и командиры оккупантовВидео

15:56

"На самом деле там еще полная з...": Наталья Валевская откровенно рассказала о разводе

15:56

Снять деньги в банкомате станет дороже: Monobank объявил о повышении тарифаВидео

15:38

Подробности удара по базе РФ в Новой Каховке: уничтожены и ранены десятки оккупантовВидео

15:37

Настоящая калорийная бомба: топ-3 ингредиента, которые испортят любой салат и сделают вреднымВидео

15:31

Партизаны на Харьковщине объявили "охоту" на коллаборанта-предателя присягиВидео

15:14

Крушение Крымского моста станет сильным ударом для РФ, но у ВСУ есть и другие цели – БадракВидео

Реклама
15:12

Министры обороны Британии и РФ провели тайный разговор за 2 недели до вторжения в Украину: деталиВидео

14:53

Жара до +34: какой будет погода в Украине в сентябре 2022Видео

14:46

"Путин не пропустит эту дату": генерал ВСУ сказал, справится ли ПВО Украины с массированным ракетным обстрелом

14:17

"Еще бы пару километров...": как ведущий Даниэль Салем, воюющий на юге Украины, стал 600-ымВидео

14:08

Украина может ударить по войскам РФ в Крыму любым оружием от США – РезниковВидео

13:57

Бросил учебу, потому что хотел на войну: ВСУ ликвидировали 21-летнего оккупанта из БурятииВидео

13:52

Пол Украины накроют мощные грозы: синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областяхВидео

13:46

Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Весам - изобилие, Скорпионам - обида, Стрельцам - радостное событиеВидео

13:41

Древесина-партизан: на Херсонщине оккупант полез на дерево снимать сине-желтую ленту и сломал его

13:15

Все превратилось в металлолом: оккупанты показали, как выглядит их база возле Каховской ГЭСВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две недели
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять