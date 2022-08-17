Пусть Эрдоган снимает сливки с нашей войны

Многих обеспокоили анонсированные переговоры во Львове между Эрдоганом и Зеленским / скриншот, УНИАН

Многих обеспокоили анонсированные переговоры во Львове между руководителями ООН, Турции и Украины. В частности, заявление турецкого TRT Нaber, что Эрдоган намерен использовать их для прекращения российско-украинской войны дипломатическим путем. Народ напрягся в ожидании компромиссов с Москвой, понимая, что никакие компромиссы с РФ априори не могут быть на пользу Украине.

Но давайте читать внимательно, что сообщил турецкий телеканал: "На указанной встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки", – говорится в сообщении.

Теперь давайте разберемся, что это за механизм?

Во-первых, это сам четырехсторонний формат переговоров, включающий Украину, россию, Турцию и ООН.

Во-вторых, это формат заключения соглашений, когда Украина и Россия не подписывают никаких договоренностей между собой, но по отдельности берут на себя обязательства перед Турцией и ООН.

В-третьих, это созданный в Стамбуле Объединенный контрольный центр, в котором работают сотрудники из Турции, России, Украины и ООН. Они наблюдают за движением грузовых судов, участвующих в продовольственной программе и проверяют корабли на обоих концах маршрута, чтобы убедиться, что они не везут оружия.

Это тот механизм, за счет активизации которого Эрдоган надеется закончить войну между Россией и Украиной дипломатическим путем.

Сразу следует отметить, что обстрелом Одесского порта на следующий же день после подписания соответствующих документов в Стамбуле, россия четко показала, что продовольственную сделку она рассматривает отдельно от ведения военных действий против Украины. Сигнал Кремля был однозначным: зерно - отдельно, война - отдельно; сделка с Турцией и ООН не означает сделки с Украиной.

То есть, Москва сама тогда вывела этот "продовольственный" механизм за рамки процесса дипломатического урегулирования российско-украинской войны.

Кроме того, это механизм не прямых договоренностей между конфликтующими сторонами, а фиксации обязательств перед посредниками (Турцией и ООН). Соответственно для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом он просто непригоден. Он может быть использован только для взятия сторонами обязательств о прекращении огня, то есть о перемирии.

И Москва действительно заинтересована в перемирии. Кремль видит, что он буксует, и в военном, и в политическом смыслах. Планы о проведении референдумов и аннексии украинских территорий пока непосильны для РФ. Поэтому она заинтересована в тактическом перемирии, чтоб перегруппироваться, укрепиться и стабилизировать свою власть на оккупированных территориях.

Но Киев прекрасно видит такой интерес Москвы и, естественно, не заинтересован в его реализации. Тем более, что с каждым днем шансов выиграть войну, а не просто договориться с Москвой о выходе на позиции 23 февраля, у Зеленского больше. С каждым днем, пусть медленно, но верно, Россия становится слабее, а Украина сильнее.

При этом, стратегического перелома на фронте, к сожалению, пока еще не произошло. Москва по-прежнему наступает на некоторых направлениях, и у нее по-прежнему больше, чем у Украины, оружия, боеприпасов и личного состава. В то же время, ВСУ имеют тактические успехи на юге. Соответственно, в компромиссных переговорах ни Киев, ни Москва пока не заинтересованы. Обе стороны еще рассчитывают на свою победу и мир на своих условиях.

Поэтому перспектив использования стамбульского механизма для дипломатического урегулирования конфликта на данный момент нет вообще. Но, этот механизм можно использовать для решения вопросов, в которых заинтересованы обе стороны и которые эффективнее решать через международных посредников. Например, обмена пленными, условий содержания пленных, безопасности ядерных объектов и т.д.

В свою очередь, Эрдогану выгодна "активизация стамбульского механизма" сама по себе (независимо от реалистичности его использования для завершения конфликта), поскольку позволяет Турции сохранять роль посредника, то есть, не участвовать в западных санкциях против России, и усиливать свой вес на международной арене, как игрока от которого зависит глобальная безопасность. Поэтому Анкара будет при каждом удобном случае упоминать успех "стамбульских" продовольственных переговоров и пытаться "активизировать" механизмы, созданные ими.

Что не означает, что эта информационная пляска приведет к каким-то компромиссам между Москвой и Киевом. По крайней мере, пока хотя бы одна сторона не будет принуждена идти на них. Но уже очевидно, что одна не может себе этого позволить, а другой просто не дадут…

Так что, - пусть Эрдоган снимает сливки с нашей войны, "ласковое теля двух маток сосет". А нам, как говорится, "свою справу робить"…