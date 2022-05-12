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Пушечного мяса много, мозгов мало: почему Путин зря надеется победить в затяжной войне

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

12 мая 2022, 06:29

Украина опирается на фактически безграничные ресурсы США и НАТО. Десятилетиями западное оружие побеждало советское и российское. Так происходит и в Украине.

Владимир Путин
Владимир Путин быстро расходует военный потенциал РФ / Reuters

ЦРУ сообщает, что Путин готовится к долгосрочной войне с Украиной. Похоже на правду. Россия всегда побеждала в войнах за счет своих огромных территориальных и людских ресурсов, буквально заваливая врага трупами солдат. Путин считает, что, обладая бОльшими ресурсами, он победит Украину в войне на истощение.

Однако эти надежды тщетны. Россия быстро расходует свой военный потенциал и ей неоткуда ждать пополнения, а Украина опирается на фактически безграничные военные и экономические ресурсы США и НАТО. Десятилетиями, начиная с израильско-арабских войн, западное оружие побеждало советское и российское. Так происходит и в Украине.

У России остаются только очень большие запасы пушечного мяса. Но она не может их в полной мере использовать. Подавляющее большинство россиян, даже в целом поддерживающих "спецоперацию", сами воевать не хотят (об этом свидетельствуют независимые опросы).

Массово идти на убой за деньги готовы только бедняки из нищих регионов. А идейных дураков-самоубийц - единицы. Всеобщая или даже частичная мобилизация сделала бы войну непопулярной, дестабилизировала бы режим политически и экономически, вызвала бы массовое бегство военнообязанных за пределы России. Поэтому Кремль боится ее объявлять.

Так что и больших запасов пушечного мяса в кремлевских закромах тоже нет. Остаётся добирать в армию на контракт лохов, готовых отдать свою жизнь за пару тысяч долларов. А их становится все меньше.

Читайте такжеПочему Путин начал бояться УкраинуУкраинцы, в отличие от россиян, в большинстве высокомотивированы, они воюют с захватчиками, покусившимися на их дома и землю. Опираясь на с каждым днем усиливающуюся западную помощь, они неизбежно победят изолированную и теряющую свои ограниченные ресурсы Россию. Время работает на них.

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мобилизация война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
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