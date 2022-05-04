Пунктик Москвы: почему Кремль упорно пытается загнать Молдову в нью-СССР

Россия 9 мая попытается повторить в Молдове тот же сценарий, что разыграла на Донбассе в 2014 году / Фото Reuters

Москва с высокой вероятностью попытается 9 мая повторить в Молдове "донбасский сценарий".

Как может выглядеть его старт легко представить, если вспомнить кадры захвата отделения милиции в Славянске "восставшими шахтёрами" в камуфляже, бронежилетах, касках и с автоматами. "Повстанцы" держали связь по рациям и кричали на иностранном языке "Отойдите за поребрик!". Уникальный случай, когда "повстанцы" были экипированы и действовали более слажено, чем национальная армия. Откровения агента спецслужб РФ диверсанта Гиркина (Стрелкова) вскоре раскрыли этот секрет "повстанцев" и "ополченцев".

В Молдове группы таких "повстанцев" уже есть и ждут лишь команды из Кремля. Свой Гиркин у них тоже есть и не один. Часть из них заехала в Молдову под видом беженцев из анклава Приднестровья. Появлялась информация об инфильтрации боевиков "Вагнера" из Ливии в Молдову кружными путями через Сербию и Румынию. Ничего сверхъестественного, если вспомнить попытку переворота в Черногории в октябре 2016 г., который готовили спецслужбы РФ, как минимум не без ведома спецслужб Сербии. В Черногории вооружённая группа из 20 таких боевиков планировала в день выборов захватить здание парламента и объявить о победе пророссийских партий. Если бы план удался, то можно было бы заявить об очередной "Великой октябрьской революции", как эфиопские коммунисты хотели в 1974 г. назвать свой сентябрьский переворот, чтобы получить большую поддержку Москвы. Но из Москвы им тогда ответили в духе: Великая и Октябрьская едина, неделима и неповторима, а потому эфиопская революция может быть только её младшей сестрой.

Ввод в Молдову Приднестровского колониального корпуса армии России облегчается тем, что он контролирует город Бендеры на правом берегу Днестра и форсировать реку не нужно. Оборонительных укреплений возле Бендер у молдавской армии нет, и она вряд ли готова к отражению вторжения с этой стороны. Зайти из Бендер армии РФ в Кишинёв будет ещё легче, чем из Крыма в Херсонскую область. От Бендер до Кишинёва по автотрассе всего 45 км. За час "бендеровцы" из Бендер вполне могут добраться до "бандеровцев" и "румынофашистов" в Кишинёве.

В военно-организационном и техническом плане Приднестровский колониальный корпус тоже превосходит армию и полицию Молдовы вместе взятые. Подчиняется он напрямую Кремлю и сформирован по схеме колониальных армий из туземцев. Высший командный и офицерский, а также частично сержантский состав набран из колонизаторов, а какая-то часть офицеров, сержантов и весь рядовой состав – из аборигенов. Такую структуру комплектации имели европейские колониальные армии в Африке, британская в Индии, нидерландская в Индонезии и так далее. Бизнес группе "Шериф", управляющей так называемой ПМР, этот колониальный корпус не подчиняется, несмотря на то, что по документам он значится как армия этой "республики". Но к группе "Шериф" он имеет такое же отдалённое отношение, как сама эта "республика" к Молдове, а молдавский язык к её армии.

В политическом аспекте ситуация для реализации Кремлём очередной спецоперации в Молдове тоже благоприятная. Там есть коммунисты Воронина и отколовшиеся от них социалисты Додона, помимо тех реалистов, которые ждут возврата российской империи под любым флагом, хотя бы под входящим в моду бело-голубым-белым. Всех остальных, кто не в этих когортах, Кремль с разной степенью интенсивности, в зависимости от ситуации, 30 лет называет "румынофашистами".

Читайте такжеПутин не может позволить себе не победить в Украине: почему ядерный удар возможен и именно по КиевуФашисты и нацисты, румынские, украинские, белорусские, эстонские, латвийские, а если надо, то и еврейские, – это пунктик Москвы, позволяющий ей оправдывать свои завоевания после краха доктрины советского коммунизма. До этого она оправдывала свою экспансию необходимостью освободить весь мир от капиталистов и помещиков, причем даже те страны, где их не было. До 1917 г. оправданием экспансии служили борьба за православную веру как самую правильную среди всех религий и постулат: "Россия – великая империя". Так как религиозные войны вышли из моды ещё раньше, чем империализм с коммунизмом, то в Кремле взяли курс на освобождение всех от фашизма. Поэтому Кремль и плодит фашистов по мере своих нужд в них.

Поскольку Додон чуть более года как не президент Молдовы и его люди толстым слоем всё ещё сидят в госаппарате и органах местного самоуправления, а коммунисты Воронина давно жирные, по молдавским меркам, капиталисты, то для новой военной спецоперации Кремля всё сложилось как нельзя лучше. Есть кое-какие проблемы с мобилизацией масс в Молдове, но их предполагается снять спекуляцией на советской традиции майских парадов. Белорусский диктатор Лукашенко неделю назад не случайно заявил, что хочет восстановить СССР и выразил надежду, что к этому его проекту ещё кто-нибудь присоединится, помимо РФ.

С конца апреля Кремль активизировал спецоперацию по загону Армении в нью-СССР посредством митингов в Ереване своей креатуры с вечным требованием отставки Пашиняна. Теперь по кремлёвскому графику очередь Молдовы вернуться в советский загон.

Этот мегастратегический план по сборке нью-СССР имеет и две стратегические задачи в рамках войны с Украиной.

Первая – военно-политическая. Если путч и оккупация Молдовы колониальным корпусом российской армии с примыкающими к нему спецотрядами Кремлю удадутся, то спустя какое-то и очень короткое время восстановленная Молдавская ССР присоединится к войне России с Украиной. Вторжение этих сводных военных соединений в Одесскую область снимет для РФ почти все проблемы, мешающие третий месяц высадить в ней десант с моря.

Читайте такжеМолдова рискует пренебречь шансом расправиться с ПриднестровьемВторая не мега, а просто стратегическая задача этой спецоперации – информационная, психологическая и политическая. В случае удачного её проведения число таких бонусов для Кремля будет велико. В случае её провала, можно будет какое-то время его эксплуатировать, подобно тому как восемь лет эксплуатируют операцию спецслужб России с поджогом Дома профсоюзов в Одессе.

Несмотря на все благоприятные условия для этой операции, в случае провала его последствия будут гораздо более неприятными для Кремля, чем там себе представляют, и не совсем по тем линиям, где их ожидают. Разумеется, если правительство Молдовы не поведёт себя беспечно.