Психические отклонения кремлёвских маразматов явно вышли за рамки / Reuters

Закусив удила, или каждый сходит с ума по-своему...

Уровень шизофрении российских ИПСО растёт в геометрической прогрессии.

Придумали сами каких-то "украинских егерей, готовых стрелять по мигрантам на границе", потом устами небезызвестной официальной представительнице МИД-а РФ тут же осудили эти придуманные ими же "намерения киевских властей..."

Это всё равно, если бы психически больной человек начал разговаривать с самими собой. Классика жанра, так сказать... раздвоение личности.

Начали грезить некими "морскими сражениями" на Азове в рамках "гражданского конфликта на Донбассе". Надо понимать, вместе с танками, гаубицами и РСЗО в скором времени "восставшие шахтёры и трактористы" Донбасса собираются по случаю откопать в шахтах ещё и парочку канонерок.

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Видать, в Кремле впечатлились результатами поездки министра обороны Украины и главнокомандующего ВСУ на юга - в Бердянск, Николаевскую и Херсонскую области... и сообщениями о ходе строительства базы ВМС Украины "Восток".

Тоже, явный признак шизофрении - придуманная опасность и вполне реальные действия.

Ну и так далее...

В общем... сумасшествие в Кремле явно прогрессирует.

А между тем...

Глава МИД Великобритании призвала ЕС бойкотировать СП-2.

Причём, чем быстрее - тем лучше.

"... Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европейский союз пересмотреть зависимость от Российской Федерации в поставках газа и заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает издание Sunday Telegraph..." (с)

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сайт "Информационное сопротивление"

В свою очередь, министры обороны и иностранных дел Франции предупредили своих российских коллег (Шойгу и Лаврова, соответственно...) дословно "... о серьёзных последствиях (для России - авт.) в случае какого-либо нового нарушения территориальной целостности Украины..."

Так на официальном сайте МИД Франции и написано...

Причём, ссылается на это сайт "Дойче Велле"...

Честно сказать, я не знаю, какие там конкретные планы и замыслы в отношении Украины вынашивают в Кремле нынче, но если уже даже французы прямым текстом... "открыли рот"... и на них ссылается официальное немецкое информагенство, то психические отклонения кремлёвских маразматов явно вышли за рамки "принятой амплитуды отклонений"...

Кремлю хочется "погорячее"... и он, судя по всему, вполне может получить желаемое. Но вряд ли это самое "погорячее" ему, в конечном итоге, сможет понравиться.