УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Психические отклонения кремлёвских маразматов явно вышли за рамки

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

15 ноября 2021, 11:20

Кремлю хочется "погорячее"... и он, судя по всему, вполне может получить желаемое. Но вряд ли это самое "погорячее" ему, в конечном итоге, сможет понравиться.

Кремль,Россия,флаг
Психические отклонения кремлёвских маразматов явно вышли за рамки / Reuters

Закусив удила, или каждый сходит с ума по-своему...

Уровень шизофрении российских ИПСО растёт в геометрической прогрессии.

Придумали сами каких-то "украинских егерей, готовых стрелять по мигрантам на границе", потом устами небезызвестной официальной представительнице МИД-а РФ тут же осудили эти придуманные ими же "намерения киевских властей..."

Это всё равно, если бы психически больной человек начал разговаривать с самими собой. Классика жанра, так сказать... раздвоение личности.

Начали грезить некими "морскими сражениями" на Азове в рамках "гражданского конфликта на Донбассе". Надо понимать, вместе с танками, гаубицами и РСЗО в скором времени "восставшие шахтёры и трактористы" Донбасса собираются по случаю откопать в шахтах ещё и парочку канонерок.

Реклама

Видать, в Кремле впечатлились результатами поездки министра обороны Украины и главнокомандующего ВСУ на юга - в Бердянск, Николаевскую и Херсонскую области... и сообщениями о ходе строительства базы ВМС Украины "Восток".

Тоже, явный признак шизофрении - придуманная опасность и вполне реальные действия.

Ну и так далее...

В общем... сумасшествие в Кремле явно прогрессирует.

А между тем...

Глава МИД Великобритании призвала ЕС бойкотировать СП-2.

Причём, чем быстрее - тем лучше.

"... Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европейский союз пересмотреть зависимость от Российской Федерации в поставках газа и заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает издание Sunday Telegraph..." (с)

Читайте такжеПочему Путин неуязвим и при чем тут мечта об империи"В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам и позволяют процветать свободной рыночной экономике. Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию" (с)

сайт "Информационное сопротивление"

В свою очередь, министры обороны и иностранных дел Франции предупредили своих российских коллег (Шойгу и Лаврова, соответственно...) дословно "... о серьёзных последствиях (для России - авт.) в случае какого-либо нового нарушения территориальной целостности Украины..."

Так на официальном сайте МИД Франции и написано...

Причём, ссылается на это сайт "Дойче Велле"...

Честно сказать, я не знаю, какие там конкретные планы и замыслы в отношении Украины вынашивают в Кремле нынче, но если уже даже французы прямым текстом... "открыли рот"... и на них ссылается официальное немецкое информагенство, то психические отклонения кремлёвских маразматов явно вышли за рамки "принятой амплитуды отклонений"...

Кремлю хочется "погорячее"... и он, судя по всему, вполне может получить желаемое. Но вряд ли это самое "погорячее" ему, в конечном итоге, сможет понравиться.

viber
Кремль война на Донбассе Северный поток-2 военная агрессия РФ Константин Машовец нелегальные мигранты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сделайте это прямо сейчас: названы три вещи, которые нужно успеть сделать до Нового года 2022Сделайте это прямо сейчас: названы три вещи, которые нужно успеть сделать до Нового года 2022 Кому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгамиКому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгами Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встречаЛунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встреча "Торжественно клянусь, что замышляю только шалость!": фильмы о Гарри Поттере получат продолжение"Торжественно клянусь, что замышляю только шалость!": фильмы о Гарри Поттере получат продолжение Психолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки и любви к себеПсихолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки и любви к себе
11:25

Украина проходит пик COVID-19, но вирус еще не побежден: Ляшко призвал взвинтить темпы вакцинации

11:21

В Луцке пьяный водитель сбил насмерть священника, которого отлучили от церкви

11:20

Психические отклонения кремлёвских маразматов явно вышли за рамкимнение

11:17

Киев и четыре области "утонут" в снегу: синоптики назвали дату похолодания

11:12

Голая и мокрая Зарицкая показала горячие результаты своего похудения

Реклама
11:06

Самая вкусная и быстрая закуска: пицца за 10 минутВидео

10:58

Повышение пенсий в 2021 году: в Минсоцполитики рассказали, кому ждать прибавкиВидео

10:53

Вступление Украины в НАТО и защита Альянса от нападения врага: Столтенберг назвал Киеву условияВидео

10:27

Как сгенерировать в Дії COVID-сертификат о выздоровлении - пошаговая инструкция

10:17

Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники

10:14

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встречаВидео

09:58

"Ситуация нехорошая": у Зеленского предупредили о высоких рисках вторжения РФВидео

09:49

Войска у границ Украины и мигранты в Польше: в Британии призвали НАТО быть готовым к войне с РоссиейВидео

09:45

В Киеве таксист Uber потерял сознание, авто с пассажиркой врезалось в дерево

09:41

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

09:40

Универсальная COVID-вакцина для всех: врач объяснил, как выбиратьВидео

09:24

Академик рассказал об опасности штамма коронавируса ДельтаВидео

09:09

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровительВидео

08:43

"Чтобы знали, это не просто так": страна ЕС объявила о старте военных учений у границ БеларусиВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 15 ноября 2021: Стрельцам – зависть недругов, Рыбам – вероятность кражиВидео

Реклама
08:20

Коронавирус в Украине 15 ноября: почти 11 тысяч новых COVID-случаев и 442 смерти за суткиВидео

07:44

Энергетический коллапс у порогамнение

07:31

Зима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптикВидео

07:10

Мощный удар по режиму Лукашенко и участие НАТО: в Польше раскрыли планы на санкции против БеларусиВидео

06:40

НАТО начеку: Столтенберг отреагировал на действия РФ у границ УкраиныВидео

06:30

Лунное затмение 19 ноября: астролог рассказал, какой ритуал на удачу следует провестиВидео

06:01

В моду на зиму 2022 вошли пуховики божественной красоты, которые согреют в трескучий морозФотоВидео

05:28

Врежет дубак -25º: украинцам пообещали метели и назвали срокиВидео

05:03

Россия атакует и бьет по Польше с Литвой: эксперт назвал задачи Москвы и Минска на раскол ЕвросоюзаВидео

04:41

Названы самые опасные подарки: что ни в коем случае нельзя принимать в дарВидео

04:12

Врач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницуВидео

03:50

"Мисс Украина-2021" похвасталась роскошными формами в откровенном платье

03:15

Капуста может быть вредна: противопоказания и побочные действия, которые нельзя игнорировать

02:49

Минимум 100 грн за литр: цены на подсолнечное масло вскоре неприятно удивят украинцевВидео

02:16

Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взглядФото

01:45

Раскрыта страшная опасность имбиря: кому он категорически запрещенВидео

01:17

Шевченко возглавит Милан и вернется в Киев за новой женой: астролог дал огненный прогнозВидео

00:51

Приметы на 15 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

00:16

Танцы со звездами 8 сезон 11 эфир: кто покинул проект?

00:02

Магнитная буря накроет с головой: сколько продлится ударВидео

Реклама
14 ноября, воскресенье
23:51

Отвлекают от действий РФ на границе Украины: США жестко припечатали режим ЛукашенкоВидео

23:18

Партия оружия на $60 млн: США перебросили в Украину 80 тонн боеприпасовВидео

23:00

Необычайный Новый год 2022: синоптики удивили неожиданным прогнозом погодыВидео

22:50

Украинцам грозит массовый блэкаут и народные бунты из-за веерных отключений — СМИВидео

22:27

Врач объснил, почему снижение температуры при коронавирусе не повод для радостиВидео

22:19

"Россия – не агрессор": олимпийский чемпион Абраменко оправдался за скандальное интервьюВидео

21:52

В СНБО грозят уголовными статьями за помощь в переброске нелегалов из БеларусиВидео

21:51

Украине грозит вспышка новой смертельной инфекцииВидео

21:26

Польский сценарий с нелегалами в Украине: в СБУ объяснили, к чему готовитьсяВидео

21:10

Приграничным областям грозит чрезвычайное положение - МонастырскийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять