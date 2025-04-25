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Пряник вместо кнута: почему Путину рано радоваться из-за снятия санкций США

Игорь Рейтерович
25 апреля 2025, 19:00
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Трамп с большей вероятностью может просто "психануть" и на определенный период времени выйти из переговоров, чем полностью отменить санкции против РФ.
Трамп, Путин, нефть, цены на нефть
Трампу проще выйти из переговоров, чем снять санкции с РФ / Коллаж: Главред

Могут ли Соединенные Штаты снять санкции с России в одностороннем порядке? Конечно могут. Это - право суверенной страны: если они эти санкции вводили, то могут их и снять. Здесь все логично. И, по большому счету, они не должны спрашивать разрешения, скажем, у Организации Объединенных Наций или у каких-то других стран. Но это, конечно, будет иметь колоссальные политические последствия - и точно не положительные для Соединенных Штатов. Ведь для отмены санкций, надо иметь причину и определенное объяснение, почему это происходит.

Поскольку Россия не сделала ничего из того, против чего, собственно, и были введены эти санкции, то такой шаг будет выглядеть, во-первых, как откровенная слабость Америки, а во-вторых - как откровенное подыгрывание стране-агрессору. И это явно будет негативно воспринято всеми странами, которые считают Соединенные Штаты своим другом и партнером.

С имиджевой точки зрения это будет колоссальной репутационной потерей и сильным ударом по авторитету США. Кроме того, экономически они ничего не выиграют, потому что товарооборот между США и Россией, даже до введения санкций, был очень небольшим и точно не таким, за который стоит бороться - даже администрации Трампа.

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Кроме санкций, введенных против "Северного потока", США в основном вводили именно персональные санкции - против конкретных лиц, представляющих Россию.

Известная история - когда спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев недавно летал в Вашингтон, ему срочно временно приостановили персональные санкции. Такие решения может принимать Государственный департамент, и здесь согласие Конгресса не требуется.

Но если речь идет о санкциях глобального масштаба - например, касающихся "Северного потока" или нефти - тогда, безусловно, нужно согласование с Конгрессом. И здесь есть нюанс. Теоретически, для отмены таких санкций достаточно простого большинства голосов в Палате представителей и в Сенате. Республиканцы сейчас это большинство имеют. Оно небольшое - в Сенате на несколько голосов, в Палате представителей - чуть больше десяти, поэтому теоретически за такое решение могут проголосовать. Но главное - в Республиканской партии США много людей, которые на это не пойдут, потому что это будет выглядеть, как выставить себя идиотами.Даже если Трамп скажет, что это нужно сделать, не факт, что значительная часть однопартийцев его в этом поддержит. То есть Конгресс выступает неким предохранителем - сделать это легко и без последствий не получится.

Более того - Конгресс как законодательный орган может сыграть в свою игру и, наоборот, принять решение, запрещающее снимать санкции. Такое уже было, например, по Крыму: Конгресс несколько раз принимал документы, которые делают невозможным признание США любых территориальных экспансий РФ. И такая же история может быть и с санкциями, поэтому сейчас вообще нет оснований говорить, что США могут снять санкции. Усилить санкции США могут в любой момент. И сделать это очень просто. Персональные санкции - через Госдеп, более глобальные - частично может ввести сам Трамп, частично - при поддержке Конгресса.

И если бы Трамп выступил с такой инициативой - проблем вообще не было бы, потому что тогда это поддержали бы и демократы. Трамп это знает, и, как мы видим, сознательно избегает сценария усиления санкций против РФ. Он считает, что "пряником" можно достичь большего, чем "кнутом".

Трамп даже не использует эту опцию возможного усиления санкций как элемент словесного давления на Россию. А мог бы, но он этого пока не делает. Тем не менее, опция остается, и Трамп с большей вероятностью может просто "психануть" и на определенный период времени выйти из переговоров. Но есть нюанс: с одной стороны, Трамп не будет усиливать санкции, а с другой, у него также не будет оснований отменять. То есть если США выходят из переговорного процесса, война не заканчивается, мира нет - значит, у него нет никаких оснований для отмены санкций.

Да и даже если Соединенные Штаты это сделают - а Трамп, как известно, эмоциональный человек - они все равно надолго в стороне не останутся. Рано или поздно вернутся. Трамп уже настолько глубоко в это ввязался, настолько много внимания этому уделил, что просто взять и выйти, махнуть рукой, хлопнуть дверью - у него не получится вообще. Это так не работает. Поэтому нам не стоит сильно волноваться, что он развернется и куда-то там побежит. Он сейчас в этой теме заинтересован не меньше, чем Украина, потому что очень много поставил на кон, когда начал заниматься этим вопросом.

Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, специально для Главреда

Кто такой Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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