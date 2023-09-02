Проверки справок уклонистов и врачей: для чего был этот анонс "2-3 недели"?

Каким образом они будут проверять подделку - если человек за границей?

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Власти собрались проверить врачей ВЛК / коллаж Главреда. Фото: ГБР, офис генпрокурора

Властная команда запустила очередной мем серии "за 2-3 недели" - речь идет о поголовных проверках справок уклонистов и врачей, которые такие справки выдают. С последующим принудительным возвращением тех, кто выехал по поддельным справкам.

Во-первых, каким образом они будут проверять подделку - если человек за границей? А у тех, кто только получил справку, но не уехал? Если в справке вписан какой-то очевидный диагноз ("нефункциональный глаз", как у меня, "ампутированная конечность"...) - то определить, поддельная справка или нет, можно на глаз за одну секунду. А если диагноз более сложный и без очевидных признаков? Еще раз полный курс исследований за пару тысяч / десятков тысяч? Потому что чиновник "что-то заподозрил"? Это прекрасный повод для массовых исков от реально больных.

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Во-вторых, о "возможности принудительного возврата" - она нереальна, и это понимают все. Потому что справка, реальная или поддельная, нужна только на нашей стороне, для выезда. А для въезда в другую страну она не является ни основанием въезда, ни основанием депортации. Это помимо того, что сама по себе депортация - длительная процедура на несколько лет. И для начала надо организовать судебный иск. Короче, с этим - совершенно без шансов.

И в-третьих. Для чего был этот анонс "2-3 недели"? Чтобы все, кто купил (или даже не купил, а честно получил) справку, успели покинуть Украину на всякий случай, чтобы избежать репрессий? Что за странные жмурки "кто не спрятался - я не виноват"?

Да и вообще смысла этой внезапной инициативы я не понимаю. Реально здесь достаточно имеющихся точечных акций антикоррупционных органов и МВД - сугубо в отношении продавцов справок (хотя чаще это похоже на наказание отдельных фигурантов за демпинг слишком низкими расценками за справки, а не на борьбу с коррупционерами). А на какой результат рассчитывала власть?

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.



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