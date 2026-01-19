Провал в коммуникации: в Киеве де-факто отменили комендантский час

Несколько дней назад я уже писал о провалах в коммуникациях. Вот это решение — классический провал этой самой коммуникации.

В Киеве де-факто отменили комендантский час, считает Денисенко / фото: УНИАН

Круглосуточные рестораны и комендантский час. Зачем эти фиговые листочки?

В Киеве де-факто отменили комендантский час. Но вслух сказать об этом боятся

Решение столичной администрации о круглосуточной работе баров и ресторанов, если они действуют как пункты несокрушимости, де-факто отменяет комендантский час. На вопрос полиции, куда вы идете (идете), всегда можно сказать о круглосуточном баре, в котором вы намерены погреться. Правильное это решение или нет - не берусь судить. Как минимум, рестораны, пожалуй, от этого выиграют. А алкоголь точно будут наливать из-под полы, несмотря на запрет.

Я не понимаю другого: зачем играть в героя анекдота, который должен либо трусы натянуть, либо крестик снять.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году – факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 года и по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

