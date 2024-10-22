В Молдову были брошены, как "чрезвычайные деньги", так и "чрезвычайные силы". Но - не выгорело.

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Майя Санду / УНИАН

Молдова - очаровательная, но крохотная страна. Реальных избирателей там "кот наплакал": поменьше, чем в одном районе НЙ.Тем не менее, кремль, который обещал "всех купить на корню" и всех запугать - проиграл молдавские выборы. Слабеет москва. Прошли те времена, когда кремль легко заносил на молдавский трон своих карманных балбесов типа Додона.

Первый тур с мощным отрывом выиграла М.Санду. Провал операции "Кишинев за три дня" очевиден. В Молдову были брошены, как "чрезвычайные деньги", так и "чрезвычайные силы". Но - не выгорело. Хитрые молдаване легко принимали московские купюры, благодарили, обнимались, но все равно голосовали за Санду.На втором туре кремль, который маниакально желает удержать Молдову "у ноги", вероятно, утроит ставки и поднатужится.Но все будет впустую. И второй тур тоже выиграет Санду.

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Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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