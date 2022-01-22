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Противостояние России и США: возможен ли компромисс

Андрей Головачев

политический эксперт

22 января 2022, 07:45

И США, и Россия отлично понимают, что без самой Украины данный конфликт неразрешим в принципе: нет базы для компромисса.

США Россия
Россия не сможет вынудить США дать гарантии невступления Украины в НАТО / Reuters

Повторю еще раз то, о чем я писал еще в 2014 г., когда предсказывал войну. Вот основные тезисы:

Россия никогда не сможет вынудить США дать официальные гарантии невступления Украины в НАТО, потому что это нарушает базовый принцип НАТО об открытости. США никогда на это не пойдут, даже если Россия будет угрожать прямой агрессией против Украины и уничтожением ее государственности. Запад пожертвует государственностью Украины, но не пойдет на уступки России в этом вопросе.

С другой стороны, Россия и США хотят избежать войны, потому что она легко может стать ядерной.

США понимают, что вхождение Украины в НАТО радикально нарушает безопасность России, но не могут отказать Украине в ее праве подать заявку на вступление в Альянс

США дают понять России, что в ближайшее десятилетие или даже дольше Украина не будет принята в НАТО, так как она совершенно не удовлетворяет стандартам, предъявляемым к странам-членам Альянса. Но Россию это совершенно не удовлетворяет. Она требует гарантий невступления и отказ от "военного освоения" территории Украины.

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И США, и Россия отлично понимают, что без самой Украины данный конфликт неразрешим в принципе: нет базы для компромисса. У каждой из сторон своя логика, своя правда, свои аргументы.

Читайте также"Новая" война с Россией: почему у украинцев такая короткая памятьОтсюда логический вывод: обе стороны рано или поздно придут, точнее, уже пришли!!, к выводу , что единственным компромиссным решением должно быть обеспечение нейтрального статуса Украины. В противном случае полномасштабная война между Украиной и Россией: сейчас уже совершенно ясно, что никакими угрозами санкций Запад будет не в состоянии сдержать Россию, если она посчитает, что война с Украиной - это ее последний аргумент в противостоянии с Западом. Точнее, с США, потому что Европа показательно отстранилась от этого конфликта и считает, что это дело США и России. И если уж быть до конца откровенным, то ЕС считает, что Украина во многом сама виновата в том положении, в котором оказалась и не желает портить отношения с Россией из-за Украины, но на Европу давят США и заставляют ее втягиваться против ее воли в украинский кейс.

Читайте такжеЕсли начнется войнаДело остается за малым: уговорить, убедить, в конце концов, принудить Украину самой добровольно отказаться от претензий на вступление в НАТО и выбрать нейтральный статус.

Реально ли это для Украины?

Ответ: Реально! Но только в случае радикальной смены характера власти в стране. Из политики должны уйти все, кто связал свои претензии на власть с вступлением в НАТО, что называется, любой ценой, напролом.

Кстати, теперь думаю многим станет ясно, почему Запад отказал в публичной поддержке Порошенко в его деле о гос измене?

Итак, дело за Украиной? Что она выберет: войну или ....невойну?

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НАТО вторжение России российские войска вступление в НАТО военная агрессия РФ Андрей Головачев
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