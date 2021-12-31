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Социальные протесты и рост тарифов: какие вызовы ждут власти в 2022 году

Юрий Якименко

Заместитель генерального директора — директор политико-правовых программ Центра Разумкова

31 декабря 2021, 11:12

В следующем году оппозиция будет пытаться использовать просчеты власти для усиления своих возможностей перед годом выборов.

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В 2022 году в Украине возможны социальные протесты / УНИАН

Если исходить из того, что в Украине с точки зрения территориальной целостности будет сохраняться тот самый статус-кво, который имеется на сегодняшний момент, и власть в дальнейшем будет контролировать ситуацию, то можно говорить об определенном ходе политических процессов.

Ситуация двоякая - с одной стороны, есть определенные положительные тенденции в экономике, о которых говорит правительство и фиксирует статистика, а с другой является ситуация, когда растут цены и коммунальные тарифы. Очевидно, что это будет происходить и в следующем году, то есть поводы для недовольства у людей будут оставаться.

Конечно, само по себе это не будет поводом для массовых протестов и выступлений. Если не будет резкого обвала курса валют, невыплат заработной платы, прекращения поставок энергоносителей и тому подобное, то ситуация будет развиваться более-менее линейно. Но поскольку мы видим тенденцию падения поддержки власти - и президента, и его политической силы, а также рост уровня поддержки новых политических лидеров и проектов и ожидания их появления, политическая конкуренция будет усиливаться.

Поэтому задачей номер один для власти будет обеспечить свое самосохранение, учитывая перспективу сначала парламентских, а затем и президентских выборов. Для того, чтобы не потерять власть, нынешней властной команде, возможно, придется прибегнуть к тактическим шагам, благодаря которым они смогут исправить свое положение.

Это может быть очередная замена всего состава правительства под определенными предлогами или его части.

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Наиболее этой цели соответствует проведение досрочных выборов. Но роспуск и перезагрузка парламента в данном случае не на пользу президенту, потому что его партия рискует получить гораздо меньше голосов, чем у нее было до этого. Впрочем, такой вариант также не стоит отвергать.

Также вероятны варианты изменения очередности выборов, но это уже будет выходить за пределы календарного года - все эти события, скорее, будут рассчитаны на 2023-2024 годы. А вот в 2022 году могут произойти события, которые создадут для этого правовую базу и сформировать предпосылки - скажем, подачи иска в КСУ, чтобы тот растолковал понятие "пяти лет полномочий ВРУ" и как это соотносится со сроком проведения выборов в последнее воскресенье октября пятого года полномочий - собственно, именно об этом и говорил Зеленский во время итоговой пресс-конференции.

Общая тенденция указывает на то, что в действиях власти в 2022 году будет расти авторитарность для ограничения возможности существования конкурентных политических сил и создания преимуществ для себя. Если ничего катастрофического не произойдет, в следующем году оппозиция будет пытаться использовать просчеты власти для усиления своих возможностей перед выборами в 2023 году.

Читайте такжеПротесты в Украине неизбежны: эксперт спрогнозировал, грозит ли Зеленскому судьба ЯнуковичаВ социальном плане у власти в 2022 году также возникнут несколько вызовов. Первый из них связан с ситуацией в сфере энергетики, а именно с возникновением дефицита газа, с которым Украина может столкнуться в случае запуска Северного потока-2 и что повлечет за собой лишение транзита и поступлений в собственных энергоносителей. Дальнейшие угрозы будут исходить из повышения коммунальных тарифов и для власти это также рискует стать внутренней проблемой.

Кроме того, проблемой для власти может стать и провозглашенная война с олигархами - особенно, если она перейдет в формы, которые повлекут остановку некоторых предприятий и это создаст проблемы для жизнедеятельности населенных пунктов, в которых эти предприятия являются системообразующими, этот фактор может вызывать многочисленные протесты среди населения. Если власть будет прибегать к недемократическим формам реализации своих полномочий - будет сворачивать свободу слова и наступления на СМИ, это также будет вызовом, ведь это повлечет за собой как внутреннее сопротивление, так и негативную реакцию внешних партнеров. Тем более, что соблазны, очевидно, будут.

Юрий Якименко, заместитель генерального директора - директор политико-правовых программ Центра Разумкова, специально для Главреда

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Владимир Зеленский протесты Юрий Якименко новости Украины закон об олигархах
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