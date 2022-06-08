Простить всё: как Германия и Франция помогают РФ избежать ответственности за зверства в Украине

Макрон и Шольц помогают Путину избежать наказания за преступления в Украине / kremlin.ru, president.gov.ua

К сожалению, заявления и действия канцлера Германии и президента Франции в отношении страны-агрессора – России – уже даже не удивляют.

Макрон и Шольц регулярно проводят телефонные разговоры с Путиным и периодически заявляют о необходимости переговоров с Россией, предлагая завершение войны за счет сдачи украинских территорий.

Так, заявление канцлера Шольца, что якобы Германия помогает Украине больше, чем Великобритания, выглядит просто издевательством, учитывая, что даже Греция уже возмутилась действиями и схемой немецкого правительства по поставкам оружия Украине.

Впрочем, президент Франции Макрон таки смог удивить, когда заявил, что Россию нельзя унижать, чтобы после окончания войны можно было с ней договариваться.

К сожалению, Макрон не уточнил, что конкретно он имел в виду, говоря об унижении России. Возможно, речь идет о принуждении Украины к миру, чтобы вдруг не унизить Россию. Ведь именно он предлагал уступить украинские территории…

Когда Макрон заявляет, что Франция готова быть посредником между РФ и Украиной, складывается впечатление, что французский президент ищет приемлемый для России выход, а не говорит о наказании агрессора и привлечения его к ответственности за зверства и жестокость, которые он проявляет по отношению к гражданскому населению Украины.

Получается, по словам Макрона, "не унижать Россию" означает не наказывать ее и не привлекать к ответственности, чтобы можно было потом с ней договариваться.

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Уже есть информация, что проходят встречи, предлагаются планы прекращения войны, даже опубликовали план Италии, который был передан Украине... Но все это происходит без участия Украины.

В общем, некоторые западные партнеры ведут себя, скорее, как партнеры рашистского агрессора, а не Украины. И заявление Макрона о "неунижении России " только наглядно это демонстрирует.

Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций