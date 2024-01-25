Прошли сутки: Кремль до сих пор не смог предьявить тела погибших Ил-76

Доверие к любым последующим вбросам и пояснениям - просто отрицательная величина.

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Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

Наши воины, которых ранее вернули из плена, и эксперты уже нашли целый ряд нестыковок в российской истории с упавшим самолётом. Скоро картина прояснится.

Хочу обратить внимание на другое.

Какое событие было ключевым для РФ?

видео дня

Решение турецкого парламента о Швеции в НАТО. Очередной "нож в спину".

Сегодня резко заёрзал г-н Орбан. Ещё вчера рот г-на Орбана г-н Сийярто смертельно пугался "писем с угрозами на украинском языке" и забивал этой чушью эфир. А сегодня венгерский вождь беспорядочно звонит всем и рассказывает, как Венгрия хочет Швецию в НАТО.

Очень неприятная история для Москвы, которую в таких случаях обычно чем-то перебивают. Масштабная истерика вокруг падения самолёта – это способ вытеснить историю с "предательством" Турции и петлянием Венгрии. Поэтому в продвижение сигнала включились самые разные говорящие головы, а также стада ботов.

Если Швецию примут в НАТО до выборов Путина (а всё к тому идёт), это будет ещё один плохой сигнал о реальных результатах его правления.

Поэтому вообще не удивлюсь, если россияне устроили провокацию со своим самолётом. Надо помнить, что нет такого злодеяния, на которое россияне не пойдут ради пропаганды.

Прошли сутки. Кремль до сих пор не смог предьявить тела погибших. Единственное пояснение - доказательств нет, а быстро и правдоподобно их сфабриковать не получилось. Доверие к любым последующим вбросам и пояснениям - просто отрицательная величина.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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