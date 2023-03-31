Проще вступить в НАТО, чем вести переговоры о ядерном статусе

Ядерный зонтик над НАТО есть, и его будет достаточно. А мы будем созидать.

У России ядерное оружие отберут / коллаж фото ua.depositphotos.com/

Когда я участвовал в переговорах по ядерному разоружению вместе с моими коллегами из Украины, с США и Россией мы также вели переговоры, то уже тогда мы хорошо знали размещение ядерных вооружений. С тактическим ядерным оружием все сложнее, потому что оно не подлежит никаким ограничениям. Им подлежало стратегическое, оружие среднего и меньшего радиуса действия, но в случае с тактическим даже не приступали к разработке каких-либо договоров. Были лишь односторонние заявления Буша-Горбачева о том, что тактическое ядерное оружие будет находиться под контролем.

А их достаточно много у России, более 10 тысяч зарядов складированных и порядка 2 тысяч развернутых. Это очень много.

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Станет ли актуальным вопрос о возвращении Украине и Беларуси ядерного статуса? Я, честно говоря, не вижу необходимости. Потому что я бы ставил вопрос о реформировании ООН для того, чтобы лишить России права вето. С этим оружием у нас будет много проблем, это дорогостоящая игрушка. Давайте восстановим Украину после войны, Беларусь после диктатуры и тогда можно будет подумать. Потому что сегодня много высокоточного оружия. И потом, если России будет нанесено поражение (как мы все надеемся), возникнет другая ситуация в мире – если мы будем двигаться в сторону НАТО, то решения будут приниматься уже в рамках НАТО.

Путин всегда апеллирует к тому, что у США есть тактическое ядерное оружие (и оно действительно есть у четырех стран – Бельгии, Нидерландов, Германии, Италии), но они не ведут агрессивной войны. Путин и Лукашенко привыкли врать, но это сознательная ложь для своего населения – мол, мы ничего не нарушаем и делаем все, как они. Но вы ведете войну, хотя обязались уважать территориальную целостность Украины безукоснительно. Именно в Будапештском меморандуме вы расписали все свои обязательства. Поэтому нету сегодня лучшей организации по защите безопасности государств, чем НАТО. И посмотрите, как они сработали, когда произошло вторжение – согласитесь, НАТО сплотилось. Не было периода длительных дискуссий, что очень любят политики, детальных обсуждений – просто приняли решение очень быстро. В этом еще большая заслуга генсека НАТО Столтенберга – он выдающийся государственный деятель и очень хорошо, что он был у руля НАТО. Так что все свои вопросы будем решать в НАТО. Я на это надеюсь.

Проще вступить в НАТО, чем вести переговоры о ядерном статусе. Ядерный зонтик над НАТО есть, и его будет достаточно. А мы будем созидать.

Андрей Санников, специально для Главреда