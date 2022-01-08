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Прощайте, доллар и евро, или Почему украинцам в 2022 году не стоит вкладываться в привычную валюту

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

8 января 2022, 09:22

Есть лишь один вариант, инвестировав в который, украинцы могут не опасаться "прогореть".

В 2022 году покупка долларов и евро может стать невыгодным вложением
Беспроигрышным вариантом, чтобы сохранить сбережения, в 2022 году будет покупка золота / depositphotos.com

Прогноз на 2022 год крайне негативный и для мира, и для Украины. Кризисные явления будут наблюдаться практически везде, а нашей стране вообще грозит дефолт. Возникает вопрос, в чем украинцам можно хранить те скромные сбережения, которые у них есть, во что стоит вкладывать деньги.

Валюта. В привычные для многих украинцев доллар и евро в 2022 году вкладываться однозначно не стоит, поскольку обесценение этих валют продолжится. Ведь и США, и Евросоюз по полной программе сегодня печатают "вертолетные деньги", и они продолжат это делать в новом году.

Единственные валюты, которые можно покупать, – это фунты и швейцарские франки.

Акции. Однозначно в 2022 году не стоит держать деньги в акциях. Если и держать, то только в тех акциях, которые точно не будут падать. Однако ни акций Google, ни акций YouTube, ни акций прочих технологических компаний это не касается. Потому лучше вернуться к акциям компаний, связанных, например, с продуктами питания.

Биткоин и прочие криптовалюты. Криптовалюта в новом году расти не будет. Раз падает Китай и азиатские рынки, значит, будет обвал и криптовалюты, в том числе биткоина. Да и романтизма по отношению к криптовалютам поубавилось.

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Так что в 2022-ом майнить их можно, но покупать пока вредно. Иными словами, неправильно будет держать в них много своих активов, ведь криптовалюты вскоре еще больше подешевеют. Если и держать в них свои деньги, то только какую-то часть и очень осторожно. Это – очень конъюнктурный актив.

Земельные участки. Землю стоит покупать только там, где не будет войны. А в Украине в земельные участки вообще пока нельзя вкладываться, потому что вся наша страна вполне может стать территорией боевых действий.

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Ведь теперь к давлению России, оказываемому на Украину, подключилась и Беларусь. А дальность полета ракеты, выпущенной ЗРК С-400, составляет около 450 км, при этом расстояние от белорусской границы до Киева – чуть более 200 км. Так же близко расположены и Львов, и Житомир, и Луцк, и Чернигов. Все эти города С-400 накрывает сразу.

Где же в таких условиях в Украине покупать землю?

Более того, в 2022 году будет даже опасно вести сельское хозяйство. Ведь Путин продолжает накапливать войска у украинских границ, и к февралю у него будет 150-тысячная ударная группировка. И двигаться он сможет с трех сторон: с севера, востока и юга. Все силы военно-морских, сухопутных, авиационных, ракетных войск – все это будет нацелено на Украину. Самым опасным будет удар с севера.

Складывается впечатление, что Путин договорился с Си Цзиньпином о том, что Китай в 2022 году нападет на Тайвань, а Россия – на Украину, и они совместными усилиями парализуют Запад. В любом случае, у Москвы и Пекина явно есть какая-то принципиальная договоренность о начале боевых действий.

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Недвижимость. Никаких инвестиций в недвижимость в 2022-ом, особенно в городах. Если будут нанесены прямые удары по Киеву, то кому эта недвижимость будет нужна? В случае наступления России большие города и облцентры будут обстреляны сразу.

В таких условиях востребованы будут только какие-то общежития в небольших городах, куда будут бежать люди, а также логистические центры вроде тех, что создавал Лукашенко, где беженцу дадут лишь койкоместо и еду. Вот такую недвижимость еще можно покупать, это будет востребовано.

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Золото и прочие ценные металлы. Исходя из всего вышесказанного, в 2022 году можно смело вкладывать свои деньги лишь в драгоценные металлы: в золото, платину и серебро. Самое выгодное вложение – небольшие золотые слитки 999-ой пробы. Однако накапливать их нужно где-то за границей, не в Украине.

Все остальные вложения в 2022 году будут бесполезны.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для Главреда

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доллар евро биткоин Олег Соскин золото недвижимость
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