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Прощальный подарок для Украины: хлопнет ли Байден дверью Белого дома

Игорь Рейтерович
13 ноября 2024, 08:10
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Вполне возможно, что в конце концов будет принято половинчатое решение, то есть предоставлено разрешение на удары исключительно Storm Shadow и SCALP, но никаких разрешений на ATACMS.
Макрон, Стармер, США, Украина
Джо Байдена хотят поставить перед выбором для Украины / Коллаж Главред, фото УНИАН, x.com/emmanuelmacron

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмануэль Макрон, по данным западных медиа, требуют встречи с президентом США Джо Байденом относительно выделения 20 миллиардов долларов на помощь Украине и предоставления разрешения на запуск ракет Storm Shadow вглубь России.

С точки зрения финансовой или военно-технической помощи, которая была в предыдущих пакетах и их остатках, проблем в их предоставлении не должно быть - она вся будет предоставлена и, возможно, по максимуму. Поэтому сомневаться в том, что мы будем иметь еще как минимум несколько пакетов помощи до завершения каденции Байдена, не стоит.

С 20 миллиардами, кстати, проблем может и не быть, особенно если их выдадут в качестве кредита за счет замороженных российских активов. А вот в случае с дальнобойным оружием все будет зависеть исключительно от того, захочет ли Байден под конец своей каденции хлопнуть дверью.

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Причем он это может сделать по двум причинам. С одной стороны, войти в историю в качестве защитника демократического мира и человека, который там много поддерживал Украину, а с другой стороны он может это сделать, чтобы создать определенное неудобство для Трампа, когда он собственно уже будет приведен к присяге и станет президентом Соединенных Штатов. Тогда ему придется либо отменять это решение, либо жить с ним.

Но есть вероятность, что Байден все-таки не решится это сделать, в том числе исходя из определенных морально-этических моментов - мол, негоже оставлять следующему президенту контроверсионные решения, которые он может не слишком позитивно воспринимать (тем более, что мы знаем, что у Трампа есть определенное желание "догнать" Байдена и отомстить ему политически).

Поэтому, возможно, Байден может просто не захочет рисковать и давать Трампу очередной повод. Ведь Трамп может это воспринять как препятствие для пути реализации его мирного плана, и соответственно, он может наброситься с критикой (и не только) на Байдена, который просто хочет тихо уйти с поста президента США. Именно такой вариант, по большому счету, является ключевым. Ведь все прекрасно понимают, что РФ не может пойти на эскалацию против западных стран. Это больше внутренняя история, тем более, что для разрешения на удары Байдену не нужно решение Сената или Конгресса, ведь это исключительно суверенное право президента Соединенных Штатов.

Однако вполне возможно, что в конце концов будет принято половинчатое решение, то есть предоставлено разрешение исключительно на Storm Shadow и SCALP, но никаких разрешений на ATACMS. Но и это нам может помочь, поскольку сейчас Украина не использует такие ракеты для дальнобойных ударов по территории России. Ведь если у нас будет хотя бы пару десятков таких ракет, то ими мы можем создать очень большие проблемы для россиян. Потому что процент их сбития невысок, и это демонстрирует эффективность ударов, например, по временно оккупированному Крыму.

Главное здесь - иметь разрешение на использование по территории России, и тогда россияне будут вынуждены еще дальше от границы оттягивать свои самолеты, склады, потому что они будут понимать, что в любой момент туда может прилететь.

Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, специально для Главреда

Кто такой Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

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