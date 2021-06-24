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Прощальная встреча с Меркель: почему Украину вряд ли порадует визит Зеленского в Германию

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

24 июня 2021, 06:02

Берлин не сделает Украине подарок – не компенсирует ущерб, который нанесет нашей стране запуск Северного потока-2.

Зеленский по приглашению Меркель отправится в Берлин
Зеленский на встрече с Меркель обсудит Северный поток-2 и Донбасс / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила украинского президента Владимира Зеленского посетить Берлин 12 июля. И эта встреча будет важна по нескольким причинам. Германия традиционно играла заметную роль в урегулировании конфликта на востоке Украины, правда, в последнее время ее активность снизилась. Тем не менее, фактор Германии в европейской политике остается весомым.

На встрече Зеленского и Меркель несколько вопросов точно будут обсуждаться.

Первый из них – вопрос транзита газа через украинскую ГТС и строительство Северного потока-2. Зеленский будет, как минимум, поднимать вопрос о компенсации ущерба Украине, который будет нанесен запуском новой трубы. Или же Зеленский будет настаивать на том, чтобы Германия оказала влияние на Путина с тем, чтобы через украинскую ГТС был сохранен какой-то пристойный объем транзита газа. В этом Берлин действительно может повлиять на Москву, учитывая, что с Путиным Меркель общается куда чаще, чем украинский лидер.

Второй вопрос – урегулирование ситуации на Донбассе, ведь все-таки Германия является членом "нормандской четверки".

Есть еще один важный момент. Язык не повернется назвать Меркель "хромой уткой", но она – "уходящий политик". А для немецкой политики очень важна преемственность, стабильность и прогнозируемость. К слову, если судить по прошедшем во Франции местным выборам, не исключено, что в следующем году будет минус не только Меркель, но и минус Макрон. В таких условиях лидерам Германии и Украины крайне необходимо "сверить часы" и позиции. И, прежде всего, этому будет посвящен визит Зеленского.

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Так что это будет своего рода прощальная встреча Меркель и Зеленского. И в ходе этой встречи может произойти передача контактов преемнику Меркель.

Судя по социологии, партия Меркель Христианско-демократический союз Германии в последнее время начала набирать обороты и улучшила свои позиции, а потому ставки лучше делать не на "зеленых", а на христианских демократов. Впрочем, думаю, после ухода Меркель и приходу к власти кого-то из ХДС каких-то кардинальных перемен не будет во взаимоотношении Германии и Украины. Главное – Северный поток в этом случае достроят, потому что в ХДС убеждены, что Германия должна стать газовым хабом Европы, в чем ей и поможет этот газопровод.

Читайте такжеСтоит ли Украине рассчитывать на компенсации от ЕС за Северный поток-2Впрочем, вероятность получения Украиной компенсации ущерба, который нанесет ей запуск СП-2, очень низка. Не нулевая, но низка. Очень сильно сомневаюсь, что Украине сделают такой подарок. Один лишь пример: когда-то Украине обещали дать 30 млрд долларов, чтобы компенсировать издержки Соглашения об ассоциации с ЕС, но потом те, кто это обещал, превратились в политиков с приставкой "экс", а новые сделали вид, что никто Киеву ничего не обещал… Так что, даже если, предположим, Меркель что-то пообещает Зеленскому, даст надежду, не факт, что не повторится та же история. Ведь Германия деньги считать умеет.

Следует отметить, что Зеленский также пригласил Меркель на празднование Дня независимости Украины в августе этого года, однако она не приедет ни на торжества, ни на Крымскую платформу. Учитывая отношения, которые сложились между Германией и Россией, где Берлин занял позицию балансирования, для Меркель нет никакой нужды ехать в Киев и создавать лишнюю точку напряженности.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

новости Германии Владимир Зеленский Ангела Меркель война на Донбассе Северный поток-2 ХДС Андрей Золотарев
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