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Прорывная украинская натура: какая цель была поставлена для операции в Курской области

Александр Кочетков
10 августа 2024, 08:10
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Сейчас видим прекрасно замаскированный, хорошо подготовленный и успешно выполненный прорыв и заход на вражескую территорию.
Прорывная украинская натура: какая цель была поставлена для операции в Курской области
Операция в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Выдержал необходимую паузу. Но после того, как наше политическое руководство фактически признало украинской операцию в Курской области, имею право высказаться и я.

Когда в прошлом году было много разговоров о контрнаступлении ВСУ, я мечтал, что это как раз будет что-то вроде того, что сейчас: стремительный рейд наших механизированных бригад по исторической территории РФ, которая защищена в основном мифами о русском величии. Далее неожиданный выход в тыл одной из группировок вторжения и его разгром совместными действиями сил обороны и рейдовыми бригадами.

Это было бы похоже на успешные действия наших защитников под Киевом в 2022 году и во время Балаклейской контрнаступательной операции. И одновременно соответствовало бы осовремененной тактике украинских вооруженных формирований, например, крестьянской армии батьки Махно.

видео дня

Но тогда было принято решение перти на минные поля и укрепления врага - с предсказуемым результатом. А из неожиданного был плацдарм на левом берегу Днепра под Крынками, который долго держали ценой жизней украинских героев, но все же оттуда отошли.

Сейчас видим прекрасно замаскированный, хорошо подготовленный и успешно выполненный прорыв и заход на вражескую территорию. Есть результативное взаимодействие спутниковой и дроновой разведки, обход и окружение вражеских пунктов сопротивления, быстрые перемещения ДРГ, которые наводят панику на врага.

Крайне важно, что на прорыв не пошли штабные генералы со многими звездами на погонах. Нет, там действуют командиры, которые имеют практический опыт боевых действий на передовой. И они принимают решения самостоятельно, исходя из оперативной обстановки, а не по приказам из центра со значительным политическим привкусом.

Уверен, что эту операцию в деталях с партнерами не согласовывали. Потому что они ни за что ее бы не согласовали.

Дальше все будет зависеть от того, какая цель была поставлена для этой операции.

Захват газоизмерительной станции в Судже? Слишком мелко для тех сил, которые задействованы. Да и перекрыть газопровод можно значительно проще с территории Украины.

Захват Курской АЭС? Слишком авантюрно. Много непредсказуемых последствий. Поэтому маловероятно. Если начнутся ожесточенные бои рядом с АЭС, наши европейские партнеры точно станут на уши.

Удержание российских территорий для торга на потенциальных переговорах? Не сработает. Потому что Кремлю плевать и на собственное население, и на собственные территории, он не станет за них торговаться. Россияне просто начнут сравнивать с землей свои же населенные пункты КАБами и системами залпового огня, как они это уже делали в Белгородской области во время захода туда РБК. Через пару месяцев там просто не будет, чего удерживать. Это, конечно, если не получим разрешения использовать F-16 с дальнобойными ракетами над российской территорией.

Оттягивание вражеских сил, чтобы ослабить давление на Харьковском направлении? Вполне возможно и частично уже происходит. По крайней мере, что касается вражеской штурмовой авиации.

Надеюсь, что нашим командованием хорошо просчитаны не только подготовка и сам прорыв, но и завершение этой блестящей операции. Но одна очень важная цель уже достигнута: полностью разрушен миф, который старательно распространяет Кремль - что войска агрессора медленно, но неустанно движутся вперед. И этому наступлению ничего не угрожает. То есть, рано или поздно Украина упадет, смысла поддерживать ее нет, поэтому на потенциальных переговорах речь должна идти исключительно о вариантах капитуляции Украины...

Но ВСУ такие умеют действовать креативно и результативно и ломать вражеские расчеты. Еще бы в тылу начать так.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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