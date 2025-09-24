Прорыв на Донбассе и блэкаут: контуры осенней игры Путина

Очевидно, что блэкаут на зиму нанесет очень большой вред нам, и еще больше деморализует тех, кто уже и так держится из последних сил.

https://opinions.glavred.info/proryv-na-donbasse-i-blekaut-kontury-osenney-igry-putina-10700483.html Ссылка скопирована

Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, 23 отдельная механизированная бригада

Что ж, как я уже писал, Путин готовится к финальной битве, и похоже он решил ее вести на всех уровнях. Последние события более-менее показывают контуры его планов.

1. Повышение ставок

Итак, пока Запад демонстрирует свой страх перед потенциальным столкновением с РФ, Путин решил использовать этот страх в свою пользу. Провокации в Польше, Эстонии являются новой тактикой. Цель показать, что отказ Запада от его мирного плана (передача Донбасса и заморозка по линии) - может иметь следствием глобальную войну. Провокации являются также его ответом на попытки усиления санкционного давления по нефти. Цель изменить фокус с логики санкций и поддержки Украины, на мирные переговоры - иначе большая война.

видео дня

2. Блэкаут

Несмотря на то, что в предыдущие годы попытки сделать блэкаут не удались, я вижу, что в этом году Путин приложит максимум. И я думаю, у него большие шансы на успех. Блэкаут также является частью финальной битвы: уничтожение тыла. Очевидно, что блэкаут на зиму нанесет очень большой вред нам, и еще больше деморализует тех, кто уже и так держится из последних сил. Цель сделать требования путина приемлемыми для истощенного населения.

3. Прорыв на Донбассе

Прорыв фронта сейчас является главной задачей оккупационных войск. С этой целью российская армия начинает расходовать мясо в неплановых ранее масштабах. Это еще раз подтверждает, что путин будет идти ва-банк, понимая, что после этого он вряд ли сможет продолжать в таком же темпе, как делал это последние два года. Цель прорыва фронта должна деморализовать наши войска и руководство, заставить согласиться на его условия.

Поэтому, запугать наших партнеров провокациями, деморализовать население - блэкаутом, деморализовать военных - прорывом на фронте - новая формула Путина в достижении им своих целей.

Это все Контуры осенней игры Путина.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред