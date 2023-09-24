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Прорыв линии обороны на Юге: значение этого успеха очень велико

Альфред Кох
24 сентября 2023, 08:37
Если этот успех в ближайшие дни будет развиваться, то не исключено, что дальше у ВСУ дела пойдут быстрее.
ВСУ
ВСУ прогрызают оборону противника на Юге / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

На картах ISW опять есть небольшое продвижение ВСУ на Мелитопольском направлении в сторону Вербового. Но значение этого, на первый взгляд, мизерного успеха - очень велико: впервые есть объективные данные, что украинская бронетехника преодолела главную линию обороны россиян, оставив позади и "зубы дракона" и линию окопов.

Если этот успех в ближайшие дни будет развиваться, то не исключено, что дальше у ВСУ дела пойдут быстрее. Ведь судя по картам, следующие линии обороны значительно слабее этой.

видео дня

Если, конечно, за почти четыре месяца украинского наступления россияне не понастроили новых линий обороны и не заминировали новых минных полей. Этого ведь тоже исключать нельзя, верно? Я бы даже сказал, что было бы логично именно это и предположить…

В любом случае - это важный этап в украинском наступлении и это нужно отфиксировать. В конце концов ресурсы россиян тоже не безграничны и сколько бы окопов и блиндажей они не построили, если у них, скажем, не хватает артиллерийских снарядов (а их не хватает) - то тут уж делать нечего и придется отступать: крепкий окоп без артиллерии недорого стоит.

Ночью 21 сентября РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической, промышленной и гражданской инфраструктуре Украины 44 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате работы украинской ПВО уничтожено 38 крылатых ракет.

В ответ Украина нанесла удар по военному аэродрому в крымском поселки Саки, где в результате этого налета было уничтожено неустановленное (но большое) количество российских боевых самолетов. Кроме этого, сегодня был нанесен мощный удар по зданию, где размещается командование Черноморского флота РФ в Севастополе.

На видео с места взрыва видно, что он был очень сильным и, следовательно, российская версия о том, что ракеты были сбиты доблестными российскими зенитчиками, а на здание упали лишь обломки - не выдерживает никакой критики. Кроме того, свидетели взрыва пишут в пабликах, что после него к месту происшествия помчалось большое количество пожарных машин и скорой помощи.

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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Альфред Кох контрнаступление ВСУ
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