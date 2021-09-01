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Прорывы маловероятны: почему Зеленскому придется напрячься в США

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

1 сентября 2021, 08:52

В целом временной промежуток для первого полноценного визита Зеленского в США выбран неудачно, поэтому ожидать прорывных решений от него не приходится.

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Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США / Фото instagram

Откровенно говоря, предложение Зеленского к Байдену накануне встречи двух президентов состоит из двух частей – вопросов внутренней и внешней политики. В данном случае геополитическое меню выглядит более убедительным по сравнению с внутриполитическими достижениями.

В частности, Украина ввела санкции против лиц, вмешивавшихся в выборы президента США. Кроме того, Зеленский во время разговора также может говорить о деолигархизации и о достижениях в ней – в частности, о законопроекте, который прошел первое чтение, и изменении структуры экономики из-за него.

Возможно, Зеленский будет вспоминать и о других реформах, однако у них есть слабое место - борьба с коррупцией. Те же непрозрачные конкурсы по избранию глав Бюро экономической безопасности и Специализированной антикоррупционной прокуратуре указывают на то, что на этом направлении у власти полный провал. Тут еще стоит добавить кейс Нафтогаза, на который обращали внимание западные партнеры.

Динамика понятна, и ею американцы недовольны, так что вопросов об этом Зеленскому не избежать. Украинская сторона также может попросить у Байдена статус союзника вне пределов, однако вряд ли Байден на такое согласится, потому что он не захочет идти на очередную конфронтацию с Россией.

Единственная тема, в которой Зеленскому действительно есть что сказать – Северный поток-2. При текущих условиях это чувствительный вопрос для обоих президентов, и поскольку Байдена за это критикуют оппоненты, Зеленскому можно было бы что-то выторговать.

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Читайте такжеПлохой знак: чего ждать Украине от стратегического диалога США и РФВ общем временной промежуток для первого полноценного визита Зеленского в США выбран неудачно, потому что, во-первых, внутри США сейчас наблюдается политическое затишье (активность начинается с середины сентября), а во-вторых, из-за ситуации с Афганистаном, к которому сейчас приковано все внимание, не говоря уже о внутриполитических вопросах в США. Поэтому Зеленскому придется сильно постараться, чтобы обратить на себя внимание или делать заявления, которые заставят американскую администрацию увеличить и уровень помощи Украине, и получить компенсации за потери по Северному потоку-2.

Этот подход и понимание стратегического партнерства между двумя странами не отражается в заинтересованности администрации демократов как-то сотрудничать с Зеленским и его офисом. Сомневаюсь, что этот визит вообще сейчас был нужен – поэтому тут не стоит ожидать прорывных решений и измеряемых результатов.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра Democracy House, специально для Главреда

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новости США Владимир Зеленский Джо Байден Северный поток-2 Анатолий Октисюк новости Украины
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