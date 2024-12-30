Пропагандисты уже в истерике: Россия создала себе нового врага

Алиев прямо обвинил Россию в сбивании азербайджанского самолета, потребовал признания ответственности и наказания виновных. Он также заявил, что Россия пытается избежать ответственности и замять убийство людей.
"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос", - заявил Алиев.
Пропагандисты РФ уже в истерике. Военкор Коц вопит, что Алиев должен вести себя дипломатичнее. Но с кем? С нацистами, которые нападают на соседние страны без объявления войны, сбивают гражданские самолеты и бомбардируют детские больницы? Нет, с такими общаются только как с преступниками.
В общем, буквально на ровном месте Россия создала себе нового врага. Только недавно Путин предал в угоду Азербайджану своего союзника - Армению. Но теперь отношения испорчены еще и с Баку.
И это еще не подняли вопрос о том, почему самолет направили в море, вместо того, чтобы посадить в Махачкале.
Кто такой Денис Казанский
Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блогеров Украины в Facebook по рейтингу Еспресо TV, пишет Википедия. Ведет популярный youtube-канал.
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