Пропагандисты уже в истерике: Россия создала себе нового врага

Только недавно Путин предал в угоду Азербайджану своего союзника - Армению. Но теперь отношения испорчены еще и с Баку.

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Президент Алиев резко высказался по поводу авиакатастрофы / фото: president.az

Алиев прямо обвинил Россию в сбивании азербайджанского самолета, потребовал признания ответственности и наказания виновных. Он также заявил, что Россия пытается избежать ответственности и замять убийство людей.

"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос", - заявил Алиев.

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Пропагандисты РФ уже в истерике. Военкор Коц вопит, что Алиев должен вести себя дипломатичнее. Но с кем? С нацистами, которые нападают на соседние страны без объявления войны, сбивают гражданские самолеты и бомбардируют детские больницы? Нет, с такими общаются только как с преступниками.

В общем, буквально на ровном месте Россия создала себе нового врага. Только недавно Путин предал в угоду Азербайджану своего союзника - Армению. Но теперь отношения испорчены еще и с Баку.

И это еще не подняли вопрос о том, почему самолет направили в море, вместо того, чтобы посадить в Махачкале.

Кто такой Денис Казанский Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блогеров Украины в Facebook по рейтингу Еспресо TV, пишет Википедия. Ведет популярный youtube-канал.

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