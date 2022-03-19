Программа минимум: почему России будет достаточно даже небольшого преимущества в войне

России нужно выжать максимум из этой ситуации, сохранить лицо и придумать "формулу победы".
Любая война заканчивается. Любые переговоры имеют множество сценариев и их успех зависит от:
- Позиции каждой стороны на момент начала переговоров;
- Целей сторон;
- Мотивации договориться.
У России сегодня позиция значительно слабее, чем в конце февраля.
- Армия показала себя слабо.
- Россия стала изгоем и ее экономика за 2,5 недели откатилась на 20 лет назад
- Потери значительные (из 190 тысяч сформированного человеческого актива, более 50-60 тысяч выведено с войны убитыми и ранеными)
- Россия хаотично собирает людей в Сирии, Абхазии, на Кавказе.
- Китай, видя слабость России – отворачивается от нее
- Европейцы расстроились. Сначала были готовы сдать Украину с потрохами, которые не ожидали такого противодействия, и сегодня уже не могут идти на соглашение с РФ, видя тысячи жертв и реакцию своих избирателей.
- Отказ сотни брендов продолжать работу в РФ, остановка автопроизводителей, дефицит критических комплектующих, дефицит на полках магазинов – создают негативный тренд в российской экономике
2. Цели.
С них надо начинать.
В России работает "Имперский проект", а империя прирастает влиянием и территориями. Россия, рассчитывая, что за 3 дня получит контроль над Украиной, планировала войти в клуб, что влияет на Мир, наравне с США и Китаем. Главная цель – полный контроль Украины, как страны, территории, так и населения.
Эта цель уже провалилась.
Путин теряет лицо перед своим народом, но прежде всего перед мировыми лидерами.
Сегодня цель изменилась. России нужно выжать максимум из этой ситуации, сохранить лицо и придумать "формулу победы". Для этого нужно показать хотя бы минимальную победу.
Такой победой может быть:
- отказ Украины от НАТО;
- расширение территории ОРДЛО;
- серьезное ослабление украинского оборонного и экономического потенциала;
- вода в Крым;
- Сухопутный коридор в Крыму;
- демилитаризация Украины;
- Признание русского языка наряду с украинским (именно это, оказалось, они уже называют денацификацией...);
- Отмена санкций...
3. Какая мотивация договориться?
- сохранить лицо и показать хоть какую-то победу
- уменьшить расходы для своей экономики
- избежать эмбарго нефти, как самой страшной санкции для экономики РФ
- получить время для подготовки новой партии ракет и нового вторжения в Украину и другие страны.
4. Позиция Украины:
- Украина из легкой добычи превратилась в кость поперек горла российским империалистам
- Украина показала, что не только с правительством (президентом) надо договариваться, украинский народ – достаточно мотивированный и достаточно субъектный, и с ним надо также договариваться.
- Украина, безусловно, сегодня магнит для внимания всего мира.
- Украина получает военную и финансовую помощь западных стран.
- Количество потерь Украины примерно в 5 раз меньше России, по технике украинские потери с избытком компенсируются трофеями
- Украина имеет меньший запас прочности, чем РФ, но с помощью партнеров вполне и сможет восстановить свою территорию и экономику.
5. Цели Украины:
- прекращение войны
- возвращение оккупированных территорий
- вывод войск, разминирование
- восстановление инфраструктуры, зданий и социальной инфраструктуры, экономики.
- получение гарантий безопасности, чтобы такое больше не повторялось
6. Какая мотивация у Украины договориться?
Исходя из позиций сторон, целей и мотивации, очевидно, что без глобального арбитра в лице США или Китая договоренности не будут достигнуты ни реализованы.
Россия не имеет опыта выполнения договоров безопасности. Это подтверждается и Будапештским меморандумом и договоренности с Дудаевым после Первой Чеченской войны и опытом реализации Минских соглашений. Тому:
- Без арбитра ни переговоры, ни договоренности являются бессмысленными для желаемого результата.
- Договоренности нет смысла без санкций их нарушения. Вот здесь есть главная роль арбитра
- Также договоренности бессмысленны без настоящих гарантий безопасности на будущее
И обязательное условие-восстановление нанесенного ущерба и восстановление экономики Украины.
Какой минимальный набор целей России как компромисс может удовлетворить Украину?
Читайте такжеПочему за 7-10 дней Путина заставят сесть за стол переговоровСчитаю, во-первых, отказ от НАТО. Тем более, что НАТО нас не ждет, а опыт Южной Кореи показывает, что статус союзника США может иметь намного больше опций, чем НАТО.
Во-вторых, потенциальное признание ОРДЛО. Без Крыма. Крым Наш. ОРДЛО, с учетом разрушенной инфраструктуры и экономики – это ярмо на шее любого государства. ОРДЛО и Крым сами к нам вернутся, когда построим сильную украинскую экономику. В-третьих – вода в Крым, но при условии оплаты за нее по рыночной цене
И никакие договоренности, изложенные в меморандуме, невозможны без красных линий.
Здесь будет договориться сложнее. Ведь Украина теперь будет строить милитаризованную экономику и выстраивать систему защиты не слабее Израиля, что еще сильнее будет раздражать Россию.
Но это уже ее личные проблемы.