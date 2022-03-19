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Программа минимум: почему России будет достаточно даже небольшого преимущества в войне

Анатолий Амелин

Соучредитель аналитического центра “Украинский институт будущего”, директор программы “Экономика”

19 марта 2022, 18:18

России нужно выжать максимум из этой ситуации, сохранить лицо и придумать "формулу победы".

Россия, Украина, переговоры, война
Россию и Украину ожидают тяжелые переговоры / Reuters

Любая война заканчивается. Любые переговоры имеют множество сценариев и их успех зависит от:

  1. Позиции каждой стороны на момент начала переговоров;
  2. Целей сторон;
  3. Мотивации договориться.

У России сегодня позиция значительно слабее, чем в конце февраля.

  • Армия показала себя слабо.
  • Россия стала изгоем и ее экономика за 2,5 недели откатилась на 20 лет назад
  • Потери значительные (из 190 тысяч сформированного человеческого актива, более 50-60 тысяч выведено с войны убитыми и ранеными)
  • Россия хаотично собирает людей в Сирии, Абхазии, на Кавказе.
  • Китай, видя слабость России – отворачивается от нее
  • Европейцы расстроились. Сначала были готовы сдать Украину с потрохами, которые не ожидали такого противодействия, и сегодня уже не могут идти на соглашение с РФ, видя тысячи жертв и реакцию своих избирателей.
  • Отказ сотни брендов продолжать работу в РФ, остановка автопроизводителей, дефицит критических комплектующих, дефицит на полках магазинов – создают негативный тренд в российской экономике

2. Цели.

С них надо начинать.

В России работает "Имперский проект", а империя прирастает влиянием и территориями. Россия, рассчитывая, что за 3 дня получит контроль над Украиной, планировала войти в клуб, что влияет на Мир, наравне с США и Китаем. Главная цель – полный контроль Украины, как страны, территории, так и населения.

Эта цель уже провалилась.

Путин теряет лицо перед своим народом, но прежде всего перед мировыми лидерами.

Сегодня цель изменилась. России нужно выжать максимум из этой ситуации, сохранить лицо и придумать "формулу победы". Для этого нужно показать хотя бы минимальную победу.

Такой победой может быть:

  • отказ Украины от НАТО;
  • расширение территории ОРДЛО;
  • серьезное ослабление украинского оборонного и экономического потенциала;
  • вода в Крым;
  • Сухопутный коридор в Крыму;
  • демилитаризация Украины;
  • Признание русского языка наряду с украинским (именно это, оказалось, они уже называют денацификацией...);
  • Отмена санкций...

3. Какая мотивация договориться?

  • сохранить лицо и показать хоть какую-то победу
  • уменьшить расходы для своей экономики
  • избежать эмбарго нефти, как самой страшной санкции для экономики РФ
  • получить время для подготовки новой партии ракет и нового вторжения в Украину и другие страны.

4. Позиция Украины:

  • Украина из легкой добычи превратилась в кость поперек горла российским империалистам
  • Украина показала, что не только с правительством (президентом) надо договариваться, украинский народ – достаточно мотивированный и достаточно субъектный, и с ним надо также договариваться.
  • Украина, безусловно, сегодня магнит для внимания всего мира.
  • Украина получает военную и финансовую помощь западных стран.
  • Количество потерь Украины примерно в 5 раз меньше России, по технике украинские потери с избытком компенсируются трофеями
  • Украина имеет меньший запас прочности, чем РФ, но с помощью партнеров вполне и сможет восстановить свою территорию и экономику.

5. Цели Украины:

  • прекращение войны
  • возвращение оккупированных территорий
  • вывод войск, разминирование
  • восстановление инфраструктуры, зданий и социальной инфраструктуры, экономики.
  • получение гарантий безопасности, чтобы такое больше не повторялось

6. Какая мотивация у Украины договориться?

Исходя из позиций сторон, целей и мотивации, очевидно, что без глобального арбитра в лице США или Китая договоренности не будут достигнуты ни реализованы.

Россия не имеет опыта выполнения договоров безопасности. Это подтверждается и Будапештским меморандумом и договоренности с Дудаевым после Первой Чеченской войны и опытом реализации Минских соглашений. Тому:

  1. Без арбитра ни переговоры, ни договоренности являются бессмысленными для желаемого результата.
  2. Договоренности нет смысла без санкций их нарушения. Вот здесь есть главная роль арбитра
  3. Также договоренности бессмысленны без настоящих гарантий безопасности на будущее

И обязательное условие-восстановление нанесенного ущерба и восстановление экономики Украины.

Какой минимальный набор целей России как компромисс может удовлетворить Украину?

Читайте такжеПочему за 7-10 дней Путина заставят сесть за стол переговоровСчитаю, во-первых, отказ от НАТО. Тем более, что НАТО нас не ждет, а опыт Южной Кореи показывает, что статус союзника США может иметь намного больше опций, чем НАТО.

Во-вторых, потенциальное признание ОРДЛО. Без Крыма. Крым Наш. ОРДЛО, с учетом разрушенной инфраструктуры и экономики – это ярмо на шее любого государства. ОРДЛО и Крым сами к нам вернутся, когда построим сильную украинскую экономику. В-третьих – вода в Крым, но при условии оплаты за нее по рыночной цене

И никакие договоренности, изложенные в меморандуме, невозможны без красных линий.

Здесь будет договориться сложнее. Ведь Украина теперь будет строить милитаризованную экономику и выстраивать систему защиты не слабее Израиля, что еще сильнее будет раздражать Россию.

Но это уже ее личные проблемы.

viber
война в Украине
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