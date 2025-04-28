Прогноз на переговоры с РФ и окончание войны

Компромисс существует. Он заключается в том, что Украина Крым российским не признает, вместо нее это делают США. И они готовы это сделать.

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Переговоры в пользу Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.u

Не буду размазывать аналитическую кашу по тарелке: есть только два варианта развития событий:

1. Украина становится послушной исполнительницей всех прихотей Д. Трампа. Включая юридическое признание Крыма российским. Все остальное - уважение к русскому языку, невступление в НАТО, фактическое признание оккупированных территорий российскими - это менее значимо. Этот путь ведет к прекращению боевых действий. Но одновременно он ведет и к постепенному исчезновению Украины с геополитической карты мира, потому что мы не очень-то и нужны США.

2. Отказ Украины от признания Крыма российским юридически. Это влечет за собой полное прекращение любой помощи от США. В отношениях со Штатами Трампа у нас будут серьезные проблемы. Война продолжится, и она будет крайне сложной. Без кардинальной перестройки всей системы власти мы не выдержим. Потому что не сможем эффективно использовать ту ограниченную поддержку, которую способна оказывать Европа. Здесь тоже есть большой шанс исчезновения Украины, но есть и мизерный шанс на ее возрождение.

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Компромисс существует. Он заключается в том, что Украина Крым российским не признает, вместо нее это делают США. И они готовы это сделать.

Насколько сейчас известно, путин уперся именно по признанию Крыма. Полуостров для него сакральный, с него все началось. Ему нужно общемировое юридически признание Крыма российским, что невозможно без согласия Украины. А без Крыма победу в СВО путину трудно будет втюхать даже апатичным россиянам.

Именно это упрямство путина уже привело к снижению уровня представительства в Лондоне. Но еще не вечер.

Мой личный прогноз: 60 % за то, что ни россия, ни Украина не пойдут на уступки, и война продолжится, но уже без Штатов на нашей стороне. 40% за то, что путина уговорят, и начнется долгая деэскалация войны.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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