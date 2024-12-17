Прогноз на 2025 год: Господь продолжает быть на нашей стороне

Что ж прошлогодний мой прогноз оказался довольно удачным, несмотря на погрешности.

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Колаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

2024 для нас стал годом обороны и закапывания с отдельными операциями локального характера (типа Курска). Никаких предпосылок завершения войны в этом году я не видел - и их не наступило. Мобилизация действительно стала важным вопросом, и к сожалению, показала достаточно низкий результат. Залужного сменили, об этом тоже я писал. Правительство разваливается вместе с плохим управлением тылом и никаких системных изменений там не произошло. Экономика не перешла на военные рельсы, хотя было много сделано для запуска военного производства дронов и ракет. F16 полетели, но никакого влияния на боевые действия не имели. Но вместе с этим не произошло никакой большой катастрофы.

В США победил Трамп - это тоже я прогнозировал. Байден был хромой уткой целый год, и военная помощь Запада была вялая и неэффективная. Мы таки получили разрешение бить ATACMS, но как всегда очень поздно. Получив такое разрешение во время контрнаступления мы могли достичь значительно больших успехов. Санкции имели свое влияние, но очень ограниченное. Китай и Индия продолжали свою политику тихой поддержки рф.

В рф продолжился тренд на ухудшение ситуации, последние скачки рубля этом тревожный сигнал. Однако, это ухудшение еще очень далеко от того, чтобы стать болезненным. Выборы Путина состоялись без каких-либо особенностей, мир признал эти выборы. Почти за год непрерывных атакующих действий россияне не достигли никаких оперативных успехов. Да, ситуация для нас ухудшилась на Донбассе и они имели ряд серьезных успехов. Впрочем, в масштабе войны эти успехи очень малы, учитывая цену, которую они заплатили.

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В общем, год для нас был очень сложный. Думаю, можно сказать, что он был самый тяжелый за все годы войны. Запад провалил помощь нам, и это стоило нам большого героизма. В марте - апреле настолько не было снарядов, что ребята делали сумки с напалмом, подвозили их к позициям орков и забрасывали вручную. Вместе с тем, мы умудрились настолько развалить свое управление тылом и войсками, что имело следствием очень значительные потери в территории и воинах.

Оглядываясь назад, и осознавая в каких условиях мы выстояли, у меня нет другого объяснения для вас, кроме как то, что Господь продолжает быть на нашей стороне. Войну в первую очередь продолжает тянуть украинское общество: борьбой, волонтерством и т.д.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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