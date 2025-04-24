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Продолжается игра "кто сорвет перемирие": что происходит на самом деле

Виктор Андрусив
24 апреля 2025, 06:10
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Рубио едет в Лондон поставить украинцам ультиматум. Через несколько минут выясняется, что он вообще уже не едет.
Продолжается игра 'кто сорвет перемирие': что происходит на самом деле
Переговоры по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Все по плану, разве мы налажаем.

"Ваша ненависть к медиа недостаточна" - встретил этот тезис в американском паблике. И очень всем его рекомендую, потому что по количеству фейков и дерьма, которые распространяют какие-то Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, Financial Times - они уже скоро догонят российскую пропаганду.

Ааа, уууу, все Трамп хочет признать Крым. Давайте возьмем за основу простую вещь, когда Трамп хочет сделать какую-то херню - он об этом сам всем рассказывает и делает. Кажется он вообще ничего не может держать в секрете, и решение признавать Крым - тем более. Он ни разу ничего подобного не говорил. И это логично, потому что это выглядит полным бредом. Как это должно работать? США признали Крым российским. "Дорогие американцы - теперь можете ехать отдыхать в Крым". Да? Что должно быть дальше, Китай захватывай Тайвань срочно? Даже если предположить этот бред, то как он завершает войну? путин говорит - ура, сво успешное, Крым - наш?

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Далее - Рубио едет в Лондон поставить украинцам ультиматум. Через несколько минут выясняется, что он вообще уже не едет. А ультиматум то какой - нас не возьмут в НАТО! Серьезно? То есть то, что это нам публично говорит Трамп, генсек Рютте, путинские миньоны Орбан и Фицо - это значит не было ультиматумом. А тут опа и на.

Апогей - путин согласен на мир по линии фронта. Страшный инсайд, всем инсайдам. То, что орки уже два года говорят, что они готовы к переговорам с учетом "ситуации на поле боя" - это значит не был инсайд. Как должен выглядеть мир по линии фронта? Как Минск - 3? То есть путин убил и ранил под миллион своих граждан, чтобы заключить Минск - 3? Серьезно?

Поэтому мой вам совет, видеть новость в стиле "какая-то западная газета опубликовала инсайд" - закрывайте новость. Сохраните здоровье, а Трамп все равно вам сам все скажет.

Теперь о том, что происходит на самом деле. Продолжается игра "кто сорвет перемирие". Я уже писал, что до 9 мая путин будет играть в эту игру. Суть игры такова - кто первый откажется. Я не исключаю, что орки вбрасывают какую-то чушь типа пусть хоть Крым признают и будет мир. Но цель такого бреда исключительно в том, чтобы мы сказали, что это не возможно, и Трамп психанул на нас. Мы пока хорошо держимся в этой игре. Я не имею никаких инсайдов, но сейчас нам достаточно говорить "мы готовы рассматривать различные возможности, но после 30 дней перемирия". Рассматривать - не равно согласиться. Но ключевым является то, что путин верит, что он "скоро добьет ВСУ", и пойти на условия 30-дневного перемирия он не сможет. Ну и кто здесь самый о...є Трампа по миру?

Поэтому единственное, что нам не надо забывать, это то, что мы не должны учить Трампа жить. Он сам учится по чуть-чуть, и учится в правильном направлении, хотя это дается ему не легко.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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