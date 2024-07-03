Пробный слой переговоров с РФ: с чем Орбан приезжал в Киев

Путин отправил Орбана в Украину, чтобы сделать акценты на тех переговорных позициях, выполнение которых может стать началом мирных переговоров.

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Орбан привез в Киев "рамку" переговоров с РФ - Клочок / Офис Президента

Визит венгерского премьера Виктора Орбана в Киев состоялся в нужное время. Независимо от того, председательствует ли он сейчас в Европейском союзе, он бы все равно приехал.

Информация об 11 требованиях от Венгрии, которая появилась накануне визита, вероятно, тоже всплыла не просто так. Хотя это еще январская история, со времен, когда Ермак встречался с Сийярто. Потом произошел неожиданный подход Орбана к Зеленскому, хотя в Аргентине все было наоборот и выглядело так, будто Зеленский устраивал разборки (причем справедливо).

Соответственно, Орбану было что сказать в Украине. Судя по заявлению о прекращении огня, это было не его послание, а Кремля. Тем более, что пресс-секретарь Путина Песков накануне визита заявил, что с Венгрией ни о чем не говорили.

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Орбан, мол, открывает венгерскую школу в Украине, в ответ ничего не требует, подписывает двустороннее соглашение с Украиной и налаживает с ней отношения. По правде говоря, их действительно нужно налаживать, но появление разнообразных сообщений, подготовка к возможной поездке не имеет никакого значения. Потому что у Орбана уже есть дешевые энергоносители из России, контракт на продолжение строительства АЭС "Пакш", он получает деньги от Евросоюза, и ему удается довольно успешно играть в опасную игру.

Поэтому вопрос языка и венгров в Украине был второстепенным. Главным в визите Орбана является то, что он показал, как сегодня могут выглядеть переговоры, ведь он, вероятно, привез рамку от Путина.

Буквально недавно Сийярто был на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. До того, 17 октября прошлого года, Орбан в Пекине лично встречался с Путиным (ведь у него самые лояльные связи с российским диктатором среди всех европейских чиновников).

В любом случае, для челночной дипломатии всегда найдется третья сторона. В отличие от Саудовской Аравии, с которой связи РФ отличаются, с Венгрией они все ближе. Стоит лишь вспомнить, благодаря кому Орбан попал в политику. Поэтому я склонен предположить, что Путин отправил Орбана в Украину, чтобы сделать акценты на тех переговорных позициях, выполнение которых может стать началом мирных переговоров. Это не произойдет завтра, но визит Орбана как посредника - это своеобразный маяк.

То, что Орбан вслух заявил о прекращении огня - это одна из позиций. Он сделал это неслучайно, потому что именно так, через обсуждение, формируется общественное мнение. Не исключено, что в Украине заранее знали о такой позиции. В частности, накануне президент Зеленский дал интервью американским медиа, где заявил, что Украина готова реализовывать план прекращения войны дипломатическим путем, а также о подготовке мирного плана в течение двух месяцев.

Процесс подготовки к переговорам динамичный - стороны заявляют о возможности такого варианта, но все будут пытаться выйти на переговоры с более сильной позицией, чем та, которая есть сегодня.

Для этого, например, нам и собираются передать дополнительные системы ПВО (их анонсировал Блинкен), а Нидерланды формально завершили процесс экспорта F-16 в Украину. В то же время и Россия усиливается, привлекает войска КНДР, в Беларуси начали заявлять о ядерной атаке. Все это - маркеры максимальной эскалации и противостояния не только Украины и РФ, но и союзников каждой из стран с намерением выхода на переговоры.

Но если Россия заявила о прекращении огня, кто будет контролировать этот процесс? Она вышла из ОБСЕ, следовательно, эту миссию должна взять на себя ООН. Учитывая, что РФ начинает председательство в Совбезе ООН, будет сложно формировать общую позицию всей организации. Но все понимают, что ресурсно выдохлись обе стороны, поэтому воевать с текущей интенсивностью трудно. Этого может хватить на полгода, а дальше нужно принимать решения, которые могут навредить обеим сторонам, поэтому Орбан - это публичный показатель того, в каком направлении движется процесс. И выход к переговорам возможен в начале ноября, после голосования на выборах в США.

Валерий Клочок, политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", специально для Главреда

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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