Проблему водоканалов переложили с больной на здоровую голову

Правительство таки заставило украинцев компенсировать разницу в тарифе на воду – люди переплатят миллиарды.

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Кабмин заставил общины заплатить миллиарды из их бюджетов на компенсацию водоканалам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз заявил, что сейчас повышение тарифов на воду для населения неприемлемо. А компенсировать потери водоканалам должны местные общины из своих бюджетов.

Парадокс заключается в том, что Шмыгаль совсем недавно активно выступал за повышение тарифов для населения. Не останавливало его даже правительственное решение по мораторию на повышение тарифов до конца военного положения.

Как известно, правительство с 1 июня уже подняло вдвое тарифы на электроэнергию. А это автоматически влечет расходы и на предоставлении других коммунальных услуг. В том числе на водоснабжение. Традиционно правительство не предусмотрело никаких компенсаторных механизмов, а просто одобрило решение повышения тарифов на воду.

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После публичной порки от президента Зеленского правительства премьер-министр присоединился к критике ... фактически своего же решения о повышении тарифов. Якобы и не было того решения правительства. И в результате местные водоканалы остаются критически недофинансированными.

Хуже всего в этой ситуации то, что Шмыгаль просто решил переложить проблему водоканалов с больной на здоровую голову. То есть, заставил громады заплатить миллиарды из их бюджетов на компенсацию водоканалам, перечеркнув финансирование других социальных статей местных бюджетов. Иными словами, граждане все равно заплатят за компенсацию водоканалам. Потому что правительство эту разницу платить отказалось, сбросив эту обязанность на местное самоуправление.

Кто выиграл в этой ситуации? Точно не граждане.

Правительству Дениса Шмыгаля стоит перестать в любой непонятной ситуации перекладывать все на местные власти. Эффективное государственное управление должно базироваться на других принципах.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ" Южное " и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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