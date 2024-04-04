Проблема санкций и их эффективности для России

Любые санкции не будут там приниматься быстро и легко, они всегда будут предусматривать кучу исключений и двойных стандартов.

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Санкции против России / ua.depositphotos.com

Проблема санкций и их эффективности остается максимально сложной как для Украины, так и для ее "западных партнеров". Долгое время их считали едва ли не основным инструментом сдерживания агрессии в современном мире, а также средством урегулирования конфликтов и избежания военной эскалации.

Логика здесь была проста и понятна. Все со всеми экономически связаны. Торговать выгоднее, чем враждовать. Угроза остановки экономических связей (или хотя бы их серьезного ограничения) с ведущими экономиками современного мира (ЕС, США, G7) должна выглядеть настолько невыгодной, что само ее провозглашение должно выступать сдерживающим фактором для агрессора.

Ну, по крайней мере, именно так теоретически на это долгое время смотрели на Западе. Там считали, что если они смогли "экономически задушить" СССР, что обусловило его распад, то значительно более интегрированная в мировую экономика РФ тем более должна опасаться санкций. Сейчас это выглядит смешно, но перед 24 февраля 2022 года США обещали российской стороне "адские санкции", и, видимо, верили, что так они действительно реализуют "сдерживание".

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Но как средство сдерживания санкции себя не проявили, и никого ни от чего не сдержали. Почему? На это повлиял ряд обстоятельств.

Во-первых, россияне прекрасно знали "западных партнеров". Насколько они "смелые", насколько неповоротливой является их бюрократия. Скорее всего, "кремлевские стратеги" вообще не планировали какой-то более-менее долгой войны. Они планировали поставить "Запад" перед фактом, чтобы потом последние были вынуждены реагировать на то, что вполне можно было бы назвать "новыми обстоятельствами" или "новыми реалиями". Соответственно, тогда бы санкции, скорее всего, были бы весьма условными, ибо "уже поздно". По аналогии с условными "Крымскими санкциями".

Во-вторых, россияне прекрасно знали, что "Запад" не единственный. Он политически расколот, насыщен российскими агентами влияния, нестабилен. Любые санкции не будут там приниматься быстро и легко, они всегда будут предусматривать кучу исключений и двойных стандартов, которые впоследствии сделают обход подобных санкций достаточно легким делом. "Запад" легко обещает санкции, но очень трудно их внедряет. Потому что думает одновременно как "реализовать угрозы", но так, чтобы сохранить ситуацию максимально комфортной для себя. Но собственный "комфорт" от санкций - это и комфорт от санкций российского агрессора.

В-третьих, мир уже далеко не только "Запад", и российские власти это прекрасно знали. Китай и ряд других режимов и даже вполне общепризнанных правительств с радостью их поддержали. Конечно, за деньги. Но какая разница россиянам, покупают ли они лояльность за деньги или нет? Главное, что они могут торговать энергоресурсами, могут покупать оружие у Ирана за золото, могут получать все, что им нужно, через подставные фирмы и третьи руки.

В-четвертых, российские власти имеют собственные инструменты давления на других. В частности, речь о ядерном шантаже, который сейчас регулярно применяется ими по отношению к "Западу". И нынешние, выращенные в тепличных условиях западные политики, не готовы к подобному давлению, а потому скорее пойдут на уступки, ограничения, рисование для самих себя "красных линий", чем решительно будут реализовывать собственную первоначальную политику. Поэтому санкции задерживаются, рисуются исключения и тому подобное.

Ключевая проблема - администрирование санкций. Мало это все принять, надо проверять, чтобы оно выполнялось. А здесь большие проблемы, потому что все эти запреты на страхование танкеров решаются через создание альтеративного танкерного флота, ценовые потолки - через махинации с принадлежностью нефти и тому подобное. Санкции очень сложно реализовывать, потому что эта реализация требует серьезных усилий и ресурсов.

В Украине с санкциями есть собственные проблемы. Отсутствие нормативной базы, непрозрачность внедрения, отсутствие механизма обжалования сделали свое дело: санкции превратились в инструмент торга и конкурентной борьбы, шантажа и запугивания, а затем - дискредитировали себя и потеряли доверие внутри страны и на Западе. Это имеет ряд последствий, которые мы наблюдаем прямо сейчас.

В конце марта стало известно, что Кабинет министров закрывает перечень Международных спонсоров войны на вебсайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). По официальной информации, "Чиновники заслушали информацию от МИД об обращении представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка Международных спонсоров войны, а также о негативном влиянии этого списка на принятие важных решений для противодействия российской агрессии". Итак, направление, которое еще недавно казалось важным, теперь закрывается. И, видимо, на это есть очевидные основания. Просто "моральное давление" уже не очень действует на производителей и владельцев бизнеса в РФ, особенно на фоне "общей усталости" от войны, которая нарастает на "Западе". В то же время, сами представители бизнеса добиваются через собственные правительства давления на Украину, которая вынуждена на такое давление реагировать. При том, что, очевидно, Украина должна демонстрировать "Западу" образцы того, как следует внедрять и обеспечивать реализацию санкций. Нормативная база до сих пор недоработана, критерии не всегда четко прописаны, как следствие - многочисленные иски об отмене санкций. Итак, Украина будет вынуждена реализовывать собственную реформу санационной политики, делая ее более последовательной, неотвратимой и системной. Иначе чего мы будем требовать от "Запада".

Хотя в конце концов мы все понимаем, что главные "санкции" в новом мире будут носить военный характер. Лучшая санкция сейчас - противодействие любой агрессии с максимальными потерями для агрессора. В этом контексте старые-добрые диверсии могут быть эффективнее санкций. Как и ракеты, ударные дроны и все то, что позволит максимально эффективно уничтожать силы и ресурсы оппонента. Санкции, как средство сдерживания, теряют значение. Они уже никого не сдержат. Разве что будут дополнением как средство экономического давления. Весь мир будет вооружаться, накапливать средства поражения противника, развивать собственные системы уничтожения врагов. Это та реальность "странного нового мира", в который мы сейчас входим. И от этого всем уже никуда не деться.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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