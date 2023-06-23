Путин стоит перед худшим для него выбором: он не может заставить обоих (и Шойгу и Пригожина) попросить его, чтобы он разрулил проблему.

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Денисенко высказался о заявлениях Пригожина и "перевороте" в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Во-первых, залпа Авроры пока никто не услышал. У Пригожина пока нет ни людей, ни оружия, чтобы дойти до Москвы.

Во-вторых, Путин стоит перед худшим для него выбором: он не может заставить обоих (и Шойгу, и Пригожина) попросить его, чтобы он разрулил проблему. Он сейчас в ситуации, когда надо выбрать: или один, или второй. Это ультиматум, который ему не ставили уже лет двадцать. Он не знает, что делать, потому что это для него неприятная реальность, где он играет второстепенную роль. А сейчас, по его замыслу, он играет в Карибский кризис-2 и должен в нем одержать победу над США. Путину не хочется принимать какие-то решения.

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В-третьих, убить Пригожина - это сломать баланс договоренностей элит. Этого боятся элиты, потому что это начало террора. И этого боится Путин, потому что это полный выход из зоны комфорта.

Какие решения может принять Путин?

- ликвидировать Пригожина

- пойти "правовым" путем и открыть производство против Пригожина (это уже и сделано) и ждать.

Почему-то кажется, что пока, будет принято второе решение. Тем не менее, хочется также верить в креативность Пригожина)

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