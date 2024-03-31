Хороший пример, как работает китайское планирование.

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Китай, Путин и США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Про уровень понимания Китая в странах ЕС и США. Или о "мягкой силе и цивилизационной альтернативе"

Итак, вышла экранизация первой части (таки да) трилогии Лю Цысиня. Речь о сериале "задача трёх тел".

И часть западной прессы, включая FT вдруг выходит с материалами, в которых рассказывает, что сцены первой серии с расправами над учёными во времена культурной революции в КНР "разгневали китайские власти". Это с радостью перепечатывают ряд украинских изданий.

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А теперь что есть в реальности.

Книги "Задача трёх тел", "тёмный лес" и "вечная жизнь смерти", без сомнения являются яркой и заметной трилогией в стиле научной фантастики. При этом, если сравнивать сериал с книгами, то жёсткие сцены времён культурной революции в книгах описаны более ярко, детально и, если хотите, брутально. При этом перевод книг, их издание на других языках, воспринимается позитивно китайскими политиками.

Почему? Суть в тексте и общей философии книги. Это удачно адаптированный для условно "западной культуры" текст, который позволяет хоть немного понять суть китайского "коллективизма". То есть цивилизационной альтернативы "либеральной демократии европейского образца". И для властей КНР важно и выгодно дать такое понимание, в том числе, через не традиционые методы. Я не буду развивать конспирологические теории о чуть ли не искусственном характере книг, которые, якобы, проходили утверждение в спецслужбах КНР. Просто появились яркие произведения и их тональность, смысловая нагрузка, по времени и содержанию весьма выгодны для реализации политики расширения влияния Китая. Логично, что их используют.

Но пресса в США, ряде европейских государств и чрезвычайн одарённые и ценностно заряжённые еврооптимисты в Украине склонны увидеть чуть ли не гнев Пекина на сериал. Где, повторю, сцены насилия и торжества толпы над индивидуумом показаны, по сравнению с книгой, "языком детской сказки". При этом авторы не замечают дополнительной тезисной конструкции, которая демонстрирует, что "коллектив" может исправлять ошибки и включать в себя яркую индивидуальность (сохраняя ту самую индивидуальность). И это очень хорошо заходит публике, которая устала от сериала, под названием кризис (некоторые называют процесс вырождением) демократии. То есть видят цивилизационную альтернативу и государство-цивилизацию (а КНР, напомню, называет себя преимущественно именно цивилизацией) которое может стать проводником и гарантом данной альтернативы.

В результате мы имеем относительно сложную, но захватывающую книжку трилогию, которая насыщена допольнительными смыслами и хоть немного помогает понять "как они там думают". А заодно и выполняет рекламную функцию. Где вся брутальность и треш отдельных сцен воспринимается как открытость.

Но, проблема, книги сейчас читают немногие. Даже из числа их покупателей, большинство берёт, увы, для интерьера - корешки книг на полках создают "умный интерьер" (слышал это выражение от вроде даже не глупых журналистов). То есть целевая группа ограничена.

И тут выходит сериал. Весьма упрощённый, ведь иначе зритель не поймёт. И вокруг сериала разворачивается серия "скандалов", "обличений", заявлений о едва ли не бешенстве Си после выхода фильмов. То есть целевая группа, падкая на скандалы и "горячее" таки посмотрит сериал, даже если для части зрителей он будет слишком умным. И воспримут зашитые тезисные конструкции (кстати, большая их часть, пусть в упрощенной форме, но перекочевала из книги в видео).

Бинго. Есть и продвижение страны, есть попытка распространить нужные идеи в "чужих" обществах и даже есть заработок на сериале для авторов.

Кстати, тоже хороший пример, как работает китайское планирование.

А сериал посмотреть стоит. Возможно, прочитав перед этим трилогию. Это хорошая пища для ума.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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