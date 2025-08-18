Укр
Про умови Путіна, які страшніші за "Орєшнік"

Александр Кочетков
18 августа 2025, 08:15
Росії треба, щоб бійці ЗСУ, похнюпивши голови і відводячи очі, вийшли з контрольованої частин Донбасу. А в інших містах України такій відхід викликав би протести і заворушення.
Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Ворог свідомо нав’язує нам питання, що породжують розбрат / Колаж: главред, фото: Білий дім, ОП

От і Рейтерс оприлюднив умови для припинення вогню, які я виклав ще вчора зранку. І це не тому, що в мене є якісь джерела інформації на вищому рівні у США та рф, а тому, що пам’ять нормальна. Бо кремлівській фюрерок цих умов не змінював з 2023 року.

Тут важливо розуміти, що кожна з умов, що нам висувається, принципово важливі для недоімперії, бо кожна з них руйнує Україну і наближає її до статусу російського федерального округу.

Путіну плювати на Донбас, який він начебто "звільнює від гніту бандерівців". Бо після приходу "руського миру" багато міст, Донецьк зокрема, опинилися без водопроводу і каналізації. Що буде з опаленням зимою — велике питання. Але ж росія ніяк не виправляє катастрофічну ситуацію, хоча про неї доповідають особисто путіну. Були б мешканці Донбасу росії важливі, вона давно б оголосила гуманітарну катастрофу, можливо, звернулася б до України і до світу про допомогу. Проте ні.

видео дня

Росії треба, щоб бійці ЗСУ, похнюпивши голови і відводячи очі, вийшли з контрольованої частин Донбасу. А в інших містах України такій відхід викликав би протести і заворушення. Чим ворог безумовно скористається.

З гуманітарними питаннями так само. В Кремлі вже добре розуміють примарність НАТО і не бояться його, навіть, до збройного конфлікту готуються. Тому путіну треба, щоб НАТО офіційно викреслили із Конституції України, а таке приниження неминуче буде супроводжуватися бійками у парламенті і сутичками на вулицях. Що знов таки послабить Україн, і це буде не вигаданий, а реальний "шатун".

З мовою і церквою — так само. Але нам треба негайно припинити підігрувати ворогу, закликаючи до силових методів вирішення гуманітарних проблем, що зараз відбувається регулярно.

В Україні має зникнути церква, орієнтована на московський патріарший престол, звідки Україні проголосили "священну війну". Але це повинно відбуватися природно і поступово, не викликаючи занепокоєння наших партнерів, яке ще й активно підігрівається з Москви. Якщо ми хочемо і надалі отримувати від партнерів збройову та фінансову допомогу, без якої Україна впаде швидко і неминуче, то доведеться і виконувати гуманітарні умов того ж ЄС.

З мовою — так само. Доля російської буде знижуватися, але повністю в Україні вона не зникне ще декілька поколінь. При цьому процес має бути природним і ненасильницьким. Бо передчасні пологи — це проблема, а не досягнення.

А головне, щоб залишалася Україна. Бо ворог свідомо нав’язує нам питання, що породжують розбрат, який ми надто охоче підтримуємо, і це руйнує Україну не менш потужно, ніж воєнна агресія.

P.S. Так, "Кочетков московська консерва", але мій час вскриватися ще не настав. Ні, мене не покусав Арестович. Просто я виклав сталі гуманітарні підходи Євросоюзу, куди ми, начебто, прагнемо. При цьому на зваженість і стратегічність у ці часи сподіватися, на жаль, не доводиться.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

