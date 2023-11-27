Про "термитов" или новое "достижение" РФ

Не до конца известно как этот "вертолёт" реагирует на РЭБ, насколько устойчивый и защищённый его канал.

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Новый БПЛА в РФ / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с видео

Странным образом всех стал интересовать в последние дни вопрос про "Термитов". БПЛА вертолётного типа, производства НПО "Стрела", который на днях с гордостью и придыханием был показан российскому всаднику ликёра-ядерного апокалипсиса дмитрию медведеву.

Для начала немного характеристик.

Взлётный вес "Термита" - 450 кг.

видео дня

Вес без нагрузки - 270 кг.

Скорость - 90 км/ч (крейсерская), 150 км/ч (максимальная).

Максимальная высота полёта - 3,5 км.

Длительность полёта - 6 часов.

Вооружение - 3 управляемые ракеты С-8Л (дальность до 6 км).

Теперь оцениваем.

Создание БПЛА вертолётного типа для российского ВПК можно считать достижением, вот только произошло оно не в 2022-м или 2023-м годах, а намного раньше, в 2016-м, когда у россии был доступ к западным технологиям.

То есть, то, что мы сейчас наблюдаем, "серию" из 10 машин разной степени готовности, это не прорыв этого года, а результат прошедших лет.

Но, вернёмся к характеристикам.

Итак, до непристойного приличных размеров БПЛА, с весьма посредственными скоростными показателями и высотой полёта, что делает его уязвимым как для ПЗРК, так и зенитно-пушечного вооружения, будет применяться для пусков ракет С-8Л заявленных как высокоточные, но производство которых такое же ограниченное, как и самого БПЛА?

Кроме того, не до конца известно как этот "вертолёт" реагирует на РЭБ, насколько устойчивый и защищённый его канал.

Выводы.

На данном этапе БПЛА "Термит" выглядит как очередной повод попилить бюджет. Он слишком сырой и недоработанный, чтобы настолько дорогую и энергоёмкую в производстве экспериментальную единицу отправлять в зону БД. При этом, с учётом санкций, не факт, что ускорить либо нарастить его производство удастся в предельно сжатые сроки, равно как и улучшить характеристики. Но тот факт, что россияне будут пытаться это сделать - неоспорим.

Очевидно, что они пытаются найти более дешёвую альтернативу ударным вертолётам. И с этого пути не сойдут, тем более, что это благодатная почва для долгосрочного пилива.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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