Про ночной налёт Shahed-136 на Одессу и не только

Качественное, высокоэффективное противодействие террору посредством Shahed-136 становится всё более комплексной задачей.

https://opinions.glavred.info/pro-nochnoy-nalet-shahed-136-na-odessu-i-ne-tolko-10670189.html Ссылка скопирована

Удар по Одессе / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Труханов

Налёт на Одессу дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 3 июня осуществлялся на высотках, недоступных для мобильных огневых групп, вооружённых лишь стрелковым вооружением.

На город заходило 15 дронов-камикадзе на высотах 3 км. Это уже становится стандартом для РОВ в ходе атак на город. В результате, МОГ вооружённые, лишь ДШК или даже Browning M2, попросту не дотягивались на таких высотах до дронов.

Судя по всему, следует серьёзно рассматривать переход МОГ на совсем иную штатную комплектацию, а именно, иметь как минимум одну трубу ПЗРК и применение ЗУ-23-2, тем более что у нас в Одессе проводится очень даже неплохой апгрейд для ЗУшек.

видео дня

Разумеется, решений для противодействия Shahed-136 на таких высотах достаточно, вопрос в комплексном подходе, от креативного, до дорого и действенного в 90% случаев. Нет какого-то одного решения, есть комплекс. Одни только МОГ не решение. Одни только дроны-перехватчики – не решение. Одни только РЭБ – не решение. Одни только ЗРК – не решение. Одна только лёгкая, турбовинтовая авиация, которой и так нет – не решение.

Качественное, высокоэффективное противодействие террору посредством Shahed-136 становится всё более комплексной задачей. Угрозы 2022, 2023 и даже 2024 ничто, по сравнению с тем, с чем мы встречаемся в 2025 году. И очень важно создавать и, я бы даже сказал, строить, этот комплекс щита ПВО это не только задача ВС ВСУ, но и местных властей. Причём в данном случае я имею ввиду не только Одессу и область, а всю Украину.

Только в тесном, здравом, рациональном взаимодействии, возможно реализовать комплекс мер противодействия, которые дронам-камикадзе будет обойти крайне сложно.

Между тем, всего 3 дня июня, а РОВ применив 552 дрона-камикадзе Shahed-136 по Украине, уже имеют эффективность 21% или 118 попаданий. То есть, рост по сравнению с маем – +5%.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред