О возможном теракте на Запорожской АЭС: нажмет ли Путин красную кнопку

В ближайшие месяцы мир будет ходить по лезвию бритвы. А у нас, как я писал и раньше, будут нервные качели.

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Денисенко объяснил, может ли Путин устроить теракт на Запорожской АЭС / фото: скриншот из видео

1. В своей книге "Как разрушить русский мир", я отдельно писал о психологии Путина и об одном из самых главных его комплексов. Это комплекс Карибского кризиса. Он искренне верит: если бы Хрущев тогда не испугался, история пошла бы иначе и союз одержал бы победу над Штатами. Так вот, если коротко, мечта его жизни - одержать победу в Карибском кризисе-2.

2. При этом, я всегда говорил: он по натуре трус. И никогда не осмелится нажать красную кнопку. По-тихому, подленько взорвать ГЭС - да. А вот открыто, пустить ракету, это не о нем.

3. Мы должны понимать: ближайшие месяцы россияне будут активно блефовать и пугать мир. Наше же оружие - информационно-дипломатическая война и, с этой точки зрения, очень важным является сегодняшнее заявление Зеленского.

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4. К сожалению, история с ГЭС, не получила нужной огласки и Путина напрямую не обвинил почти никто. Это дает возможность Путину снова считать, что он в игре может поднимать ставки.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Одним словом, ближайшие месяцы мир будет ходить по лезвию бритвы. А у нас, как я писал и раньше, будут нервные качели, которые будут усиливаться российскими информационными провокациями.

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