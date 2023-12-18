Про бумажный ад, который выедает душу защитника

Объясняю на свежем примере, почему без широкого движения за реформы в оборонном секторе нам очень трудно дальше воевать.

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Армейская аптечка

Объясняю на свежем примере, почему без широкого движения за реформы в оборонном секторе нам очень трудно дальше воевать. Итак, только что мы услышали прекрасную новость: введена упрощенная процедура списания военно-медицинского имущества - аптечек, сумок и рюкзаков. Ранее списание такого имущества длилось месяцами и предусматривало 20 этапов.

С сегодняшнего дня этапов осталось ШЕСТЬ, а необходимых документов - три, которые, как утверждают, можно сделать оперативно. Я никоим образом не хочу сейчас преуменьшить усилия тех, кто пробивал эту мини-реформу - я считаю, что всех их нам надо поблагодарить за этот шаг, включая Умерова и его команду.

Но я хочу, чтобы мы все поняли - мы все еще проигрываем войну с бюрократией. Даже после объявленного упрощения, процесс списания аптечки, которую солдат потерял во время штурма, выглядит неадекватно с точки зрения здравого смысла. Кто не знает, аптечка должна быть у каждого солдата - но по факту нет, и вы уже догадываетесь, почему.

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Более того, аптечка и система ее крепления устроена так, чтобы ее было просто отсоединить, чтобы боец мог оказать помощь раненому собрату, себе, или просто ее передать тому, кто в ней немедленно нуждается. Поэтому аптечка - это то, что с высокой вероятностью теряется, теряется во время использования или даже без него. Так вот. Когда такое происходит - а происходит оно часто - даже при новом, упрощенном порядке, командование солдата имеет большие хлопоты.

Во-первых, непосредственный командир бойца должен составить соответствующий рапорт и добавить к нему выписку из журнала боевых действий или итогового боевого донесения. Далее эти бумаги уже сыплются на голову командиру подразделения. Тот должен назначить целую КОМИССИЮ, которая будет формировать АКТ СПИСАНИЯ, который тот будет подписывать. Далее финансовая служба списывает медицинское имущество. И горе тому, кто на каком-то этапе допустит ошибку в бумагах! Придется все переделывать, потому что снимут часть денежного обеспечения.

Какие последствия неадекватно усложненной системы списания такого медицинского имущества? Во-первых, смерти и тяжелые увечья из-за отсутствия нормальных аптечек. Поскольку процедура долгая (а иногда - бесконечно долгая, потому что в вместо боев части нет времени заниматься списаниями), то по бумагам у личного состава 100% обеспеченность аптечками, а по факту - нет.

И недобросовестные чиновники не спешат бить тревогу и искать аптечки взамен утраченных - ведь все формально в порядке. Во-вторых, командование, вместо того, чтобы мыслить исключительно о выигрыше в бою, вынуждено тратить свое драгоценное время на такие бессмысленные и даже унизительные бюрократические процедуры. В-третьих, эти процедуры реально отвлекают силы наиболее умных и сообразительных. В каждой части есть такой человек, или несколько - которые специализируются именно на подобных процедурах, чтобы хотя бы частично разгрузить командование. Украинский народ, по сути, содержит в армии за свой счет таких людей, без которых наступит бумажный хаос.

И эти люди - повторюсь, как правило, очень неглупые - тратят свой ум и смекалку не на повышение боеспособности своих подразделений, а на защиту своих командиров от претензий начальства по поводу несоблюдения всех административных процедур и недооформления всех стопитсотмиллионных бумаг.

А теперь немного отъедем камерой от медицины и покажем общий план армии. Такие же идиотские и вредные механизмы списания имущества существуют ВЕЗДЕ - от дронов и до транспорта. Такие же механизмы регламентируют практически КАЖДЫЙ ШАГ солдата, делая невозможным любые действия без десятка бумаг в минуту. Плохо то, что большинство военных уже внутренне сдались перед этим злом и не верят, что что-то уже можно изменить. Это приводит к усилению общего неверия в какие-то лучшие изменения в стране вообще. Такое положение дел, такие сплошные сложности, которых бы не должно было быть, результируют в большой усталости.

Сейчас всюду проходят митинги относительно денег на ВСУ из местных бюджетов. Семьи пленных выходят на улицы, чтобы напомнить обществу и власти о судьбе своих родных. Поэтому если наш украинский народ через Конституцию и законы обязывает своих способных сыновей воевать, если украинский народ героизирует чин этих сыновей - то он не должен наблюдать пассивно за бумажным адом, который выедает душу защитника.

Он должен добиться того, чтобы условия военной службы отвечали минимальным требованиям здравого смысла, а не были сплошным бюрократическим мраком. Добиться через петиции, обращения, акции и другие формы общественного лоббизма.

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Кто такой Игорь Луценко? Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) - военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции Достоинства 21 января 2014 года. Народный депутат 8-го созыва, избран по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.

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