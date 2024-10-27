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О 1000 гривен каждому: хорошая идея и плохая реализация

Павел Вернивский
27 октября 2024, 09:07
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Я подозреваю, что эта идея была разработана в рамках программы "Сделано в Украине" и имеет ту же цель что и "национальный кэшбек" - стимулировать внутреннее производство.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / фото: ОП

Давайте я тоже покритикую идею 1000 грн. Только с позиции макроэкономики.

В чем проблема наших политиков? Потому что они любят в слепую копировать инструменты, которые работают в других странах, без понимания украинских экономических реалий. Поэтому в результате получается невесть что.

Ну начнем с того, что ВПЕРВЫЕ СИСТЕМНО этот инструмент был применен в солидарной пенсионной системе, которую придумал Бисмарк. И хотя Бисмарк видел в ней только политический инструмент, чтобы заручиться поддержкой пенсионеров. Вот только на самом деле она имела мощное влияние в виде нового покупательского спроса со стороны пенсионеров.

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И уже потом эта идея эволюционировала и превратилась в новые правительственные инструменты. Сейчас это система дотаций безработным. Это дотации фермерам, потому что в селе другой работы нет. В будущем, когда из-за роботизации уменьшится количество рабочих мест, предлагается ввести безусловный базовый доход.

Все это инструменты, которые могут дополнительно подпитать внутренний спрос.

Вот только не во всех странах этот инструмент приносит пользу. Он может принести определенную пользу, если в стране есть мощное внутреннее производство и деньги не будут потрачены на импорт, то есть пойдут на развитие экономики других стран. Здесь очень показателен пример Аргентины, которая имеет сильные социальные программы, но не получает от них пользы, потому что все идет на импорт. Или Греции, которая имеет похожие проблемы.

Аналогичная проблема есть также в Украине. Из-за открытости внутреннего рынка, все эти социальные программы не работают на пользу экономике. И знаменитая "юлина тысяча" тоже ушла в трубу, больше повлияв на инфляцию, чем на внутреннее потребление.

И здесь казалось бы тысяча от Владимира кардинально отличается от всех предыдущих программ. Ведь деньги можно тратить исключительно на украинские товары. С одной стороны да.

Вообще, я подозреваю, что эта идея была разработана в рамках программы "Сделано в Украине" и имеет ту же цель что и "национальный кэшбек" - стимулировать внутреннее производство.

И хотя мне нравится сама идея развития украинского производства, но мне не нравится ее реализация.

Лично я убежден, что программа будет неэффективной из-за хаотичного и неразборчивого выбора товаров и услуг. Не все товары имеют одинаковую макроэкономическую пользу и не все нужно стимулировать. А те, которые надо стимулировать - можно найти лучшие целевые инструменты.

Ну и плюс, вернусь к старой шарманке. Если 1000 умножить на 30 млн населения, то это получается 30 млрд грн. Учитывая значительные угрозы, которые возникли на фронте из-за дефицита оружия, мне странно, что высшее руководство до сих пор не поняло вопрос важности приоритетов. Тем более, что потратив деньги на оружие можно прямо стимулировать внутреннее производство, а не опосредованно через потребление.

Кто такой Павел Вернивский?

Павел Вернивский - экономист, аналитик. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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