УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Призрак украинского ядерного оружия

Александр Кочетков
19 июля 2024, 06:10
335
Под бред о несогласии с прошлым мы рискуем получить от России и уставшего растерянного Запада под видом мирного соглашения очередной ультиматум.
Призрак украинского ядерного оружия
Ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

В очередной раз встретил в нете разглагольствования тех, кому "во время обретения независимости было под тридцать и они уже многое знали", что вроде бы были мысли, что ЯО не надо отдавать, а как-то договориться с американцами, чтобы обслуживать его вместе. И тогда путин на нас бы не напал, по Днепру текла бы самогонка, куры неслись золотыми, еще более дорогими, чем в МО яйцами, а украинцы мыслью своей богатейшей постигли бы пол-Вселенной...

Ситуацию с ЯО знаю не вообще, а конкретно по работе, от непосредственных участников процесса. Поэтому спрашиваю тех, кто до сих пор против того, что Украина лишилась ЯО, которую не могла ни использовать, ни даже обслуживать: кто вам, стратегическим таким, сказал, что у Украины вообще был выбор? Что мы имели возможность на что-то там согласиться или нет?

видео дня

После Беловежевского соглашения Украина, Беларусь и Казахстан получили фактически ультиматум от США и РФ (да-да, именно от обоих вместе!), что либо вы добровольно отдаете ЯО России, либо Россия решает проблему контроля этого оружия на вашей территории так, как считает нужным - по-доброму, или как сейчас, Штаты это не касается. Потому что они хотят иметь один центр контроля ЯО как это было во времена СССР. Понятно, в случае несогласия с отказом от ЯО ни о какой независимости Украины речи не будет - ее не признают США, а после них никто в мире.

И это еще было смягчение позиции Штатов, потому что в 1991 году президент Буш в нашей Раде вообще заявил, что Украина должна быть вместе с Россией, то есть, ее частью. Неудивительно, что Л. Кравчук решил, что отказ от ЯО - приемлемая цена за независимость.

Идем дальше. С какой стати адепты сохранения ЯО убеждены, что его наличие обезопасило бы нас от российской агрессии? Вот Израиль имеет ЯО, и это отнюдь не мешает ХАМАСу и Хезболле обстреливать Израиль ракетами, нападать на его территорию, захватывать и убивать заложников. Уже слышу ответ: потому что ХАМАС и Хезболла - это религиозные фанатики и террористы.

Но ведь россия сейчас - такая же фанатичная и террористическая недоимперия! Почитайте, послушайте: они же ведут против нас "священную войну", такой себе православный джихад. И путину, как и лидерам мусульманских террористов, абсолютно безразлично, сколько его сограждан будет уничтожено украинским ответным ударом, главное, чтобы перестала существовать Украина, которую он считает угрозой непосредственно для своей власти.

Увы, против сумасшедших, которые готовы уничтожить весь мир, чтобы он не жил иначе и лучше, чем они, ЯО бессильна.

И напоследок. Убежден, что это проявление социальной тупости и импотентности - искать причину сегодняшних проблем в том, что кто-то чего-то тридцать лет назад не доработал, не проявил решительности.

Поэтому разным умникам надо не прошлое вспоминать, а ту же решительность, которую они требуют от предшественников, проявлять самим и сейчас. Давить на власть, требовать от нее эффективности и справедливости. И это поможет в войне гораздо больше, чем обсасывание историй о призраках ЯЗ, которые уже десятки лет блуждают где-то там в глубине заброшенных ракетных шахт...

Но под бред о несогласии с прошлым мы рискуем получить от России и уставшего растерянного Запада под видом мирного соглашения очередной ультиматум. Который новые поколения украинцев будут вспоминать с еще большим пренебрежением и отвращением, чем сейчас Будапештский меморандум. Если они будут, эти новые поколения украинцев.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ядерное оружие Александр Кочетков
Реклама

Главное за день

РФ ударила по жилым многоэтажкам в Чугуеве: ранены 7 человек, в том числе и ребенок

РФ ударила по жилым многоэтажкам в Чугуеве: ранены 7 человек, в том числе и ребенок

07:33 Украина
Мир должен давить на РФ, чтобы посадить ее за стол переговоров – Зеленский

Мир должен давить на РФ, чтобы посадить ее за стол переговоров – Зеленский

06:58 Украина
Забыл имя Ллойда Остина: Байден рассмешил всех во время интервью

Забыл имя Ллойда Остина: Байден рассмешил всех во время интервью

04:21 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло 2398

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали 1955

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали

Мама сказала, что это фотошоп : волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни 1772

"Мама сказала, что это фотошоп": волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни

Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали 1599

Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали

Последние новости

07:33

РФ ударила по жилым многоэтажкам в Чугуеве: ранены 7 человек, в том числе и ребенок

06:58

Мир должен давить на РФ, чтобы посадить ее за стол переговоров – Зеленский

06:10

Призрак украинского ядерного оружиямнение

05:00

Как убрать пушистость волос: невероятный лайфхак с обычной фольгойВидео

04:21

Забыл имя Ллойда Остина: Байден рассмешил всех во время интервью

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - ЖмайлоРоссия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло
03:53

Правило 6 часов: дерматолог рассказал, когда нельзя загорать

03:46

Будет ли больше света после спада жары: ответ на самый задаваемый вопрос

03:27

Без йода и прямо в магазине: быстрый тест на проверку золота - справится каждыйВидео

03:00

На фоне слухов о разводе с мужем: Маша Ефросинина зарегистрировалась на сервисе для знакомств

Реклама
02:05

Резко изменит расклады: что Байден должен поменять в своей кампании – мнение

01:30

Уж кто бы говорил: Оззи Осборн жестко раскритиковал Бритни Спирс за танцы

18 июля, четверг
23:49

"Трусить" будет почти 5-балльный шторм: страну атаковала новая магнитная буря

23:47

Твоя бывшая: роскошная принцесса Дубая бросила своего мужа онлайн

23:24

Не могут поверить: Алсу рассказала, как дети реагируют на поступок ее мужа

22:48

Россия может пускать по Беларуси "Шахеды" умышленно — Коваленко

22:42

"Благодарна вселенной": Ольга Сумская поделилась радостным событием

22:32

РФ может продвигаться дальше после выхода ВСУ из Крынок: в DeepState назвали направление

22:02

Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали

22:00

Не скучает: Мурат Налчаджиоглу показал, с кем проводит время после расставания со своей пассией

21:58

Можно ли собакам арбуз: американские кинологи рассказали

Реклама
21:54

Была ли авария на Южноукраинской АЭС: Энергоатом все отрицает

21:43

Украинские войска вышли из Урожайного на Донеччине: у Зеленского отреагировали

21:39

Путинистка Лолита рассказала правду, почему отдала дочь на воспитание своей матери на самом деле

21:15

Кейт продолжает химию: когда принцесса появится на публике

20:59

Впервые в истории: кадры поражения российской САУ "Мальва" FPV-дрономВидео

20:53

Мощные взрывы в Одессе: россияне запустили ракету из Крыма

20:52

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали

20:39

Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда: 100-процентное средство

20:29

В Украину идет сильное похолодание: области атакуют дожди и грозы

20:22

Как не простудиться от вентилятора: эти правила спасут в жару

19:29

Стабилизовать фронт удастся только осенью, а перехватить инициативу — еще позже - прогноз

19:28

Отключать будут сразу по три очереди: графики отключения света на 19 июля

19:26

Женщина заметила странные "осадки" из дымохода: внутри было кое-что неожиданное

19:10

Какое будет население Украины к концу 21 века: шокирующий прогнозмнение

18:55

Не без риска: что происходит с телом после стояния на гвоздях

18:50

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности еще с 2 странами - первые детали

18:47

Беременна: блогер-сплетник выдал "дружеский слив" на Остапчука и его жену

18:28

Генерал о применении ВСУ дронов на поле боя: "Явно не проигрываем"

18:19

Отец пошел на смерть вместо сына: на фронте погиб защитник Украины из Киевской областиВидео

17:56

20 аэродромов под ударом: когда ВСУ смогут бить вглубь РФ дальнобойным оружием - эксперт

Реклама
17:56

Левый берег Украины остался почти без света: какая поломка вызвала такие отключения

17:49

Король Чарльз засветился за поцелуем с женщиной на глазах у жены - детали

17:41

Наступление РФ на Харьковщину: оккупантам удалось достичь одной цели - Жорин

17:30

Должен быть здравый смысл: можно ли в церкви фотографировать

17:24

После измены и разводы: звезда шоу "Танці з зірками" рассказал, в кого влюблен

17:00

Находится на грани, но продолжает наступать: Маломуж назвал замысел Путина

16:59

Графики в Украине будут "значительно мягче": стали известны конкретные сроки

16:40

Что делать, если сгорел на солнце: советы врачей

16:27

Стало известно, зачем Киркоров сплавил детей в другую страну

16:22

Будете здоровыми весь год: какой водой нужно облиться 19 июля - приметы

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять