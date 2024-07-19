Призрак украинского ядерного оружия

Под бред о несогласии с прошлым мы рискуем получить от России и уставшего растерянного Запада под видом мирного соглашения очередной ультиматум.

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Ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

В очередной раз встретил в нете разглагольствования тех, кому "во время обретения независимости было под тридцать и они уже многое знали", что вроде бы были мысли, что ЯО не надо отдавать, а как-то договориться с американцами, чтобы обслуживать его вместе. И тогда путин на нас бы не напал, по Днепру текла бы самогонка, куры неслись золотыми, еще более дорогими, чем в МО яйцами, а украинцы мыслью своей богатейшей постигли бы пол-Вселенной...

Ситуацию с ЯО знаю не вообще, а конкретно по работе, от непосредственных участников процесса. Поэтому спрашиваю тех, кто до сих пор против того, что Украина лишилась ЯО, которую не могла ни использовать, ни даже обслуживать: кто вам, стратегическим таким, сказал, что у Украины вообще был выбор? Что мы имели возможность на что-то там согласиться или нет?

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После Беловежевского соглашения Украина, Беларусь и Казахстан получили фактически ультиматум от США и РФ (да-да, именно от обоих вместе!), что либо вы добровольно отдаете ЯО России, либо Россия решает проблему контроля этого оружия на вашей территории так, как считает нужным - по-доброму, или как сейчас, Штаты это не касается. Потому что они хотят иметь один центр контроля ЯО как это было во времена СССР. Понятно, в случае несогласия с отказом от ЯО ни о какой независимости Украины речи не будет - ее не признают США, а после них никто в мире.

И это еще было смягчение позиции Штатов, потому что в 1991 году президент Буш в нашей Раде вообще заявил, что Украина должна быть вместе с Россией, то есть, ее частью. Неудивительно, что Л. Кравчук решил, что отказ от ЯО - приемлемая цена за независимость.

Идем дальше. С какой стати адепты сохранения ЯО убеждены, что его наличие обезопасило бы нас от российской агрессии? Вот Израиль имеет ЯО, и это отнюдь не мешает ХАМАСу и Хезболле обстреливать Израиль ракетами, нападать на его территорию, захватывать и убивать заложников. Уже слышу ответ: потому что ХАМАС и Хезболла - это религиозные фанатики и террористы.

Но ведь россия сейчас - такая же фанатичная и террористическая недоимперия! Почитайте, послушайте: они же ведут против нас "священную войну", такой себе православный джихад. И путину, как и лидерам мусульманских террористов, абсолютно безразлично, сколько его сограждан будет уничтожено украинским ответным ударом, главное, чтобы перестала существовать Украина, которую он считает угрозой непосредственно для своей власти.

Увы, против сумасшедших, которые готовы уничтожить весь мир, чтобы он не жил иначе и лучше, чем они, ЯО бессильна.

И напоследок. Убежден, что это проявление социальной тупости и импотентности - искать причину сегодняшних проблем в том, что кто-то чего-то тридцать лет назад не доработал, не проявил решительности.

Поэтому разным умникам надо не прошлое вспоминать, а ту же решительность, которую они требуют от предшественников, проявлять самим и сейчас. Давить на власть, требовать от нее эффективности и справедливости. И это поможет в войне гораздо больше, чем обсасывание историй о призраках ЯЗ, которые уже десятки лет блуждают где-то там в глубине заброшенных ракетных шахт...

Но под бред о несогласии с прошлым мы рискуем получить от России и уставшего растерянного Запада под видом мирного соглашения очередной ультиматум. Который новые поколения украинцев будут вспоминать с еще большим пренебрежением и отвращением, чем сейчас Будапештский меморандум. Если они будут, эти новые поколения украинцев.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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