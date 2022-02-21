Признание Путиным "ЛДНР": ситуация разительно отличается от 2014-го

Владимир Путин признал независимость "ЛДНР" / Reuters

Путин подписал указы о признании "ЛДНР" "независимыми государствами".

Минск "все". Переходим к плану "Э" - Эрдоган, уже в целом одобрен практически всеми Стамбульский формат новых переговоров, жесткие санкции (видели уже обвал биржевых индексов сегодняшний - все, кроме золотодобычи), фиксирование российского военного присутствия на территории недореспублик... И это на фоне уже приличной украинской армии, обустроенной линии разграничения, кучи оружия от союзников.

Читайте такжеПутин вводит войска на оккупированный Донбасс под видом "миротворцев"Ситуация разительно отличается от 2015-го, когда на фоне страшного ослабления экономики после потери территорий, на фоне едва формируемой армии, которую нечем было обеспечивать, нас загнали в Минск.

Но, конечно, переговорный процесс все равно будет продолжаться - это нормальная практика для международного сообщества. Возможно, в стамбульском формате к нему таки подключатся США.

Читайте такжеПутин признал "ЛДНР": как отреагировали на его решение мировые лидерыДа, мы все понимаем, что теперь оккупированный Донбасс присоединился к Абхазии, Южной Осетии, Приднестровью, Крыму - территориям, что вернутся к государствам только после развала России.

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Это цивилизационное противостояние - "остаться должен только один".

Также Путин заявил, что Россия выделит на восстановление "ЛДНР" 1,5 триллиона рублей за 3 года ($19 миллиардов на сегодня).

В принципе, с точки зрения наших стратегических интересов и общей заинтересованности в развале России это хорошо. Сначала они развалили Донбасс, уничтожили инфраструктуру. На это дело они потратили так же триллионы рублей на содержание войска, на оружие, на пропагандистскую кампанию, на лоббизм за рубежом, на подкуп чиновников и тому подобное. Теперь еще триллионы пойдут "на восстановление нами же уничтоженного".

Плюс санкции - и Россия сдуется сначала до ельцинского состояния (когда их подкармливали американцы "ножками Буша" - и зря), а тогда до коллапса и развала на отдельные территориальные образования.