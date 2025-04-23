Признание Крыма российским не остановит войну, Путин попытается нарезать Украину, как салями

В ответ на неприемлемые требования со стороны Трампа Украине уже можно "посылать" США, и Зеленский уже раз это сделал.

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Признание Крыма российским снизит интенсивность боев, но к миру не приведет / Коллаж: Главред, фото: ОП, pexels, скриншот

США предлагают Украине для завершения войны согласиться на признание Крыма российским, отказаться от членства в НАТО, а также признать территорию вокруг Запорожской АЭС нейтральной, пишет The Wall Street Journal.

Впрочем, даже если эти три требования будут выполнены, Россия не успокоится. Это может привести к снижению интенсивности боевых действий, но к полноценному мирному договору это не приведет.

Таким образом в отношении Украины будет применен метод "нарезания салями", и Путин будет выдвигать все новые и новые требования.

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Впрочем, этого может быть достаточно для того, чтобы остановить боевые действия.

В случае если Украина откажется выполнить эти требования, ее обвинят в срыве мирного процесса. В понимании Трампа именно мы будем торпедировать срыв процесса завершения войны, и на нас будет возложена основная ответственность. А это может сказаться и на помощи США Украине, по крайней мере под вопросом будет сохранение тех объемов помощи, которые есть сейчас (если вообще эта помощь будет).

Впрочем, я бы не сказал, что это уж настолько критическая ситуация. Мы далеко не в 2022-2023 годах, и прекращение американской помощи не станет тем фактором, который в момент обвалит нашу способность защищаться. У нас уже есть собственные возможности, работает собственный ВПК, мы наращиваем объемы продукции ВПК, есть диверсификация, продолжится помощь от других стран Запада, которые не заинтересованы в реализации сценариев Трампа.

Поэтому в некоторых вопросах Украине уже можно и "послать" США. Наш президент уже раз сделал это, и я считаю, что это был правильный шаг, потому что в результате мы получили разделение соглашения о недрах на две части. И вторая часть будет не такой, какую сначала нам рисовали Штаты. Хотя я противник этого соглашения принципиально, но если благодаря дипломатии удалось добиться хоть чего-то, это был правильный шаг.

Впрочем, я не думаю, что Зеленский будет готов к таким радикальным выступлениям. Скорее всего, мы будем показывать готовность предоставить Вашингтону возможность определять границы компромисса, а также будем указывать на недоговороспособность российской стороны. Мы будем демонстрировать собственную готовность к диалогу, если будут учитываться наши условия по каждому из этих пунктов, которые будут снижать риски для нашей безопасности. Если Россия не готова к переговорам и отказывается обсуждать такие вопросы, потому что не видит в этом смысла, значит, тогда она виновата в продолжении войны, а не Украина.

При этом не стоит ожидать от Трампа жестких ультиматумов и существенного давления на Россию. У Штатов нет инструментов, которые, как магический переключатель, могут заставить Россию прекратить войну. Но – у США есть возможности давления на Украину, чем Вашингтон и пользуется.

Санкции, эмбарго, тарифы – все это не слишком пугает Путина. Путин перевел экономику на военные рельсы. Да, она буксует, проседает, у России огромные проблемы. Война в долгую для россиян также проблематична, и неизвестно, где точка суперхрупкости, после которой начнется обвал российской экономики. Впрочем, Россия может позволить себе воевать по крайней мере на уровне возможностей собственного ВПК и размораживания всего, что летает и стреляет. Она может позволить себе новую волну мобилизации, и она не будет слишком критической, учитывая количество населения РФ. Россия все это может, и повлиять на это у Трампа нет возможности. Обвалить цену на нефть так, как он хотел, не удалось и не удастся – для этого нужна хотя бы позиция саудитов и смена власти в Венесуэле, но ни первого, ни второго нет.

Впрочем, даже если Украина не будет выполнять требования Трампа, а Россия будет действовать так, как посчитает нужным, и продолжать войну, США не выйдут из переговоров, как угрожал Трамп. Он слишком завязан на украинской тематике, поэтому просто взять и выйти из переговоров он не сможет. Потому что потом Трампу будет очень трудно переключиться на другой регион и добиться успеха. Ведь если он не сможет ничего сделать с войной в Украине, то что он сможет сделать с Китаем? Как он перезапустит мировую экономику, если ему ничего не удалось в Украине?

Трамп сделал слишком много ставок на кейс успешного завершения войны в Украине. Он с самого начала каденции связался с Украиной, и в этом была его ошибка. Трамп думал, что проблему войны России и Украины можно быстро решить и переключиться на другие регионы.

Если Трамп, не добившись успеха в Украине, переключится на другие регионы, таким образом, он покажет свою неспособность решать глобальные дела, которые он анонсировал, в которые он вложился, а потом просто бросил. Это несерьезно. Такой подход приведет к тому, что несерьезно будут восприниматься предложения Трампа в других сферах и по другим вопросам. Даже там, где он может легко одержать победу, например, вернуть американское влияние на Латинскую Америку, у Трампа будут проблемы, если он бросит нерешенным вопрос войны в Украине.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда

Кто такой Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) – украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день – директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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