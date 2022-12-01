Признание Бундестагом Голодомора геноцидом: почему это решение знаковое

Хорошо, что сейчас в Европе начали вспоминать и о Голодоморе / Фото УНИАН

Решение Бундестага о признании Голодомора геноцидом украинского народа действительно знаковое. Оно означает прорыв блокады относительно исторической правды об Украине и украинцах. На это долгое время европейцы предпочитали закрывать глаза, чтобы "не злить" московских империалистов, с которыми очень долго было выгодно "просто иметь бизнес".

А пока с убийцей и маньяком удобно иметь дело, всегда можно придумать причину, почему с жертвами этого преступника "все не однозначно". Но в этом году окончательно стало понятно, чем и кем является та сила, что из кремля управляет огромной евразийской территорией. И я сейчас не о бункерном деде, чье время, очевидно, проходит, и скоро пройдет окончательно, а про тот зловещий имперский дух, что заставлял их веками совершать массовые убийства, геноцид, разрушение и невероятные преступления во славу сатанинской цели "постоянного расширения". И все эти имперские правители очень похожи. Они принадлежали к разным эпохам, имели разные способности и разный уровень интеллекта (бункерный дед со своими "резиновыми попами" и анекдотами про "бабушку и дедушку" явно тупее за "грозного царя" и "кремлевского горца"), но делали одно и то же – постоянное жертвоприношение невероятного количества человеческих жизней (как "своих" и "чужих") ради мнимой цели "господство". Пусть это господство и будет властвованием над костями и руинами.

Хорошо, что сейчас в Европе начали вспоминать и о Голодоморе, и это, на самом деле, очень и очень вовремя. Признание Голодомора геноцидом - это прямая антитеза к популярной сейчас в ЕС идее, что, мол, нынешняя российская агрессия против Украины - это "война Путина", к которой обычные россияне "не имеют отношения". А чем тогда был Голодомор? "Геноцидом сталина"? Нет, все диктаторы, что сидели в кремле, проводили одну и ту же линию, которая, очевидно, находила полный отклик среди собственного имперского народонаселения. И это народонаселение должно отвечать за свои преступления, не перекладывая вину на собственных диктаторов. Потому что если бы это народонаселения не поддерживало, а возражало наследию своих диктаторов, они бы уже заклеймили этих людоедов, а не прославляли их, и не искали новых и новых наследников "славы" кремлевских каннибалов. Пусть повалят Путина, выкинут из Мавзолея чучело Ленина, сожгут труп Сталина... тогда и поговорим о степени их вины.

Немцам это надо доносить, объяснять, для них это тоже шанс узнать больше об Украине, о ее борьбе за независимость, которая неизменно становилась борьбой за выживание. Больше понимания - меньше ошибок. Как той, которую сделало в прошлом немецкое правительство, пойдя на "Северный поток-2" после вторжения россии в Украину в 2014 году. Теперь немецкий министр говорит, что это был "вклад Германии в развязывание войны россии против Украины". Лучше поздно чем никогда. И изучения истории это тоже касается, как и того, чтобы называть в истории вещи своими именами.

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