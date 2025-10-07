Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Признание Ангелы Меркель: так кто же ответственен за войну в Украине?

Виталий Портников
7 октября 2025, 08:52
230
Ангела Меркель не переоценила того, что происходило во время ее пребывания на посту федерального канцлера.
Признание Ангелы Меркель: так кто же ответственен за войну в Украине?
Ангела Меркель не считает себя ответственной за войну / Коллаж: Главред, фото president.gov.ua, 44 ОАБр

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель возложила на страны Центральной Европы, прежде всего на Польшу и страны Балтии, ответственность за усиление агрессивной политики российского президента Путина. И подчеркнула, что именно нежелание руководителей этих стран продолжать прямые переговоры с Россией могло стать одной из причин российского нападения на Украину. Также канцлер связала это нападение с пандемией коронавируса, то есть изоляцией Путина. Ведь именно эта изоляция, по мнению Меркель, мешала серьезным переговорам с российским лидером. Видеоконференции, по словам Меркель, не могли быть каким-то реальным аналогом переговоров между государственными лидерами, которые происходили до этой пандемии.

И эти заявления Ангелы Меркель, при всей их инструментальности, отражают ее непонимание того, почему реально началась война России против Украины. Непонимание первопричин конфликта. А главными первопричинами, если пользоваться лексикой самого Путина, было желание российского президента сделать все возможное, чтобы выйти на так называемые границы 1991 года и восстановить то, что Путин считает настоящей российской государственностью. Таким образом минимизируя эффект так называемой ошибки 1991 года, когда Россия согласилась с крахом Советской империи. Для Путина и других российских руководителей главным было удерживать бывшие советские республики в политическом холодильнике, не допускать их принятия в любые союзы, которые бы требовали от других стран участниц таких объединений защиты бывших советских республик в случае нападения политической или военной экспансии Российской Федерации.

И да, в то время, когда Ангела Меркель была федеральным канцлером Германии, она активно противодействовала всем попыткам бывших советских республик выйти из этого политического холодильника. Так как это, скажем, было с предоставлением Украине и Грузии плана для членства в НАТО на саммите Северо-Атлантического союза в Бухаресте. И так у Путина продолжала существовать иллюзия, что бывшие советские республики удерживаются в этом самом политическом холодильнике, и когда им будет нужно, он сможет присоединить эти страны к новой великой России.

видео дня

Но Меркель была среди тех лидеров европейского континента, которые выступали за подписание Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Очевидно, что тогда она не считала, что это соглашение об ассоциации разочарует Путина и приведет к какому-то острому конфликту. Опять-таки, потому что могла не осознавать истинных целей российского президента. Могла, как кстати это сейчас делает действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, считать, что самое главное снять тревоги Путина в сфере безопасности, а относительно суверенитета Украины и ее готовности участвовать в политических и экономических объединениях в Европе, ну какие здесь могут быть у России проблемы?

А да и, потому что если Россия не считала Украину или любую другую бывшую республику настоящим суверенным государством, а у Германии былоабсолютно другое видение политической реальности на континенте, это так или иначе рано или поздно должно было привести к политическому столкновению или даже к войне с Ангелой Меркель или без нее.

Также достаточно важным моментом, который Меркель может до сих пор считать элементом сдерживания Путина от большой войны, является ее готовность участвовать в энергетических проектах Кремля. Речь идет, конечно, о газопроводе "Северный поток", который должен был стать альтернативой украинской газотранспортной системе. Федеральная канцлер практически все время своего пребывания во главе кабинета могла рассматривать этот газопровод как элемент экономической заинтересованности Москвы и считать, что Путин не будет жертвовать интересами "Газпрома", если речь пойдет о его агрессии против Украины.

Но для Путина строительство газопровода имело совсем другой смысл. Он хотел обезопасить "Газпром" от любых проблем с украинской газотранспортной системой в случае нападения на Украину, а также создать эффективные элементы для экономического давления на соседнее государство, для того, чтобы у украинского руководства не было никакого другого выхода, по крайней мере экономического, как капитулировать перед Москвой.

И действительно, практически сразу после того, как было завершено строительство газопровода "Северный поток-2", я напомню, что ради завершения этого строительства Ангела Меркель ужев конце срока своих полномочий летала в Вашингтон и встречалась с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом, убеждая его не вводить санкции против проекта.

Путин усилил свою агрессию против Киева и принял окончательное решение о нападении на Украину. Многие говорили о том, что как только Россия завершит строительство альтернативных маршрутов, которые помогут ей лишить Украину статуса безальтернативного транзитера российского газа, это и приведет к большой войне в Европе. Я сам неоднократно писал об этом тексты и говорил об этом в собственных интервью.

Но для немецких политиков и журналистов, я также хорошо помню эту эпоху Ангелы Меркель, все это было абсолютно бездоказательным бредом. И они решительно не соглашались с такими тезисами, даже когда с ними выступал президент Соединенных Штатов. Я уже не говорю об украинских политиках или журналистах.

И в результате, даже через 11 лет после начала российско-украинского конфликта, мы видим, что Ангела Меркель не переоценила того, что происходило во время ее пребывания на посту федерального канцлера. Не осознала, что с подходом Путина к Украине, как к российской колонии, которая должна быть рано или поздно возвращена под власть империи, нельзя было удерживать Путина от нападения на Украинувечно, по крайней мере с условием продолжения развития Украины как независимого суверенного государства и создания опции для европейской, даже не евроатлантической, а европейской интеграции Украины.

Это еще раз говорит, что даже те политики на Западе, которые, казалось бы, могут считать себя людьми, реалистично осознающими цели и задачи Путина, все же не способны до конца понять, чего хочет российский президент. Что уж тогда говорить об обычных людях на Западе, далеких от понимания того, как Путин строит свое видение развития России и почему он готов воевать за это видение со всей Европой.

Источник

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ангела Меркель
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет "бабье лето"

Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет "бабье лето"

10:37Синоптик
РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО – ISW

РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО – ISW

09:55Мир
Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

Последние новости

11:07

"Ждут, пока РФ устанет": экс-дипломат рассказал об иллюзиях Европы в отношении Путина

10:55

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

10:49

Почему 8 октября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

10:44

Испоганила свое: жена Павлика показала лицо после неудачной пластики

10:37

Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет "бабье лето"

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал ТрампБлэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп
10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 октября (обновляется)

10:22

Свет для 600 тысяч домов: в Украине нашли способ предотвращать блекауты - WSJ

09:55

РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО – ISW

09:26

"Это самое страшное": Ольга Сумская сделала заявление о провальном браке

Реклама
09:25

Трампа раздражает Путин: экс-дипломат РФ раскрыл закулисье переговоровВидео

08:52

Признание Ангелы Меркель: так кто же ответственен за войну в Украине?мнение

08:52

РФ атаковала энергетику и ж/д инфраструктуру: горели депо и подстанции, люди без светаФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 7 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Гороскоп на завтра 8 октября: Львам - новая возможность, Тельцам - неискренность

07:42

В Сумах - взрывы, в городе возникли перебои с электричеством: что известно

07:29

Оккупанты захватили Малиевку: россияне продвинулись на Днепропетровщине

06:41

Полтавщина - под ударом дронов: повреждены дома и инфраструктура, вспыхнули пожарыФото

06:10

Война на истощение началась: что стоит пониматьмнение

06:00

Только одна зависимость: что сделал Павел Текучев ради роли

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

Реклама
05:30

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

05:00

Десерт родом из детства: невероятно вкусный торт из 4 ингредиентов без выпечкиВидео

04:30

Шаг, который изменит будущее: три знака зодиака получат ценный знак 7 октября

04:07

Почему собака спит с высунутым языком - ветеринары предупредили о важном сигналеВидео

03:24

Бриллиантовое кольцо и самолет: Сумская призналась, как ее хотели отбить у мужа

02:53

Как оживить увядающие розы: маленький трюк вернет жизнь букету

01:30

"Совсем сбрендила": Анастасия Волочкова взялась за оружие

00:24

С Бритни Спирс произошел несчастный случай: "Не знаю, сломана ли она"

00:19

Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины: первые подробности

00:01

Месяц "говорит" сажать: эксперт назвала благоприятные даты для посадок в октябреВидео

06 октября, понедельник
23:51

Известная актриса высказалась об актерском таланте Леси Никитюк: "Не сыграет ни один"

23:15

"Помолчи минуту": Горбунов признался, кто в его паре с Осадчей первым затевает конфликты

23:11

Таких дальнобойных ударов еще не было: взрывы прогремели на сверхмощном НПЗ в РФВидео

22:55

Харьков под массированным ударом дронов - раздаются взрывы, есть перебои со светом

22:36

Такой суп готовили еще наши бабушки - бомбический рецепт первого блюдаВидео

22:07

Вычислили и сожгли: ВСУ феерично уничтожили редкую "глушилку" врагаВидео

21:57

Догадываются единицы - ученые раскрыли, что скрывает бутилированная водаВидео

21:57

Джеки Чан решил снимать новую часть культовой франшизы в Казахстане

21:45

Жених Никитюк показал редкий "мамский" момент ведущей с сыном

21:13

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

Реклама
21:08

Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопуФото

21:04

Электросамокаты на паузе: Рада готовит ограничения для водителей двухколесных

21:01

"Времени осталось немного": Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

20:43

"Как каминг-аут": Алексей Суханов поставил точку в сплетнях о личной жизни

20:37

"Идем служить": популярный российский рэпер получил повестку в армию

20:26

Что нужно попросить у святых: строгие запреты и приметы 7 октября

20:10

47-летняя украинская актриса стала мамой: пол и первое фото с новорожденным

19:52

Тайна рода: какой уникальный дар предки вам подарили по дате рождения

19:48

Цены на овощи рванули вверх: как изменилась стоимость овощей для салатного набора

19:31

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять