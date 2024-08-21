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Принуждение к миру: что хотят от Украины

Виктор Небоженко
21 августа 2024, 08:10
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В геополитическом плане успешное соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией, под кураторством США, ослабит позиции Китая в России и Европе.
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Принуждение к миру: что хотят от Украины
Война в Украине и перемирие / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, 48 ОАБр

Если американцы добьются перемирия или хотя бы прекращения огня между Израилем и Хамас, то потом они займутся Украиной. И не трудно предсказать за чей счет. Соглашение между Украиной и Россией о прекращении огня, при посредничестве США, а не Китая , будет иметь множество последствий.

С одной стороны, этот дипломатический успех пойдет на пользу демократам на президентских выборах 2024 года, с другой стороны заставит Украину пойти на болезненные компромиссы в войне.

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Но главное, что волна недовольства украинского общества позорным соглашением с Россией станет условием и стимулом мощного давления на тандем Ермак-Зеленский и позволит США провести вероятную замену политической верхушки "Тефлонового Офиса" на послевоенную прозападную группу "реформаторов".

В геополитическом плане успешное соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией, под кураторством США, ослабит позиции Китая в России и Европе.

Китай будет иметь право подозревать, что между Россией и США начался скрытый процесс примирения или даже сближения, за счет ослабления санкционной давления и интересов Китая, что очень огорчит Пекин.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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