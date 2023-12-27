Принудительная мобилизация: важные нюансы

В армию вступают те, кто хочет пусть и с риском, но зарабатывать немалые деньги, которые там платят. Часть пополнения у нас сейчас идет именно таким образом.

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Мобилизация / Коллаж Главред, фото УНИАН

Поскольку есть слухи, что недоимперия имеет план захватить Украину до 2026 года, наши союзников, в частности, из Прибалтики, задумались, какими ресурсами надо обеспечить Украину для победы. Поскольку наша власть лучше всего умеет создавать хорошее впечатление, то деньги и оружие должны прийти от коллективного мероприятия.

Деньги, на самом деле, есть. Наступление, которой сейчас ведет Россия по всему фронту, стимулирует партнеров, в первую очередь, европейцев, открыть кошелек, как ни цинично это звучит.

Относительно вооружения - возможности также имеются. Если война протянется еще несколько лет, то ВПК США и ЕС успевают и развернуть производство, и получить на этом прибыль. То есть, длительная война в целом устраивает наших партнеров, и это опять тот же циничный прагматизм.

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Но натовские стратеги не учитывают главного: а кто будет воевать этим оружием? Потому что считают пополнение ВСУ исключительным делом Украины.

Анализируя складывающуюся ситуацию, не уверен, что так, как сейчас, мы продержимся еще два года. Мобилизация становится нашей главной потребностью и, одновременно, главной угрозой для внутренней стабильности Украины. Не споры в военно-политическом руководстве, не гипотетические выборы, не, даже, коррупция на крови, а именно проведение эффективной массовой мобилизации.

По мобилизации в мире существует всего три подхода. Первый: сознательные граждане добровольно идут в армию, чтобы защищать свою страну, свой город, свой дом. Так у нас было в начале полномасштабного вторжения.

Второй: в армию вступают те, кто хочет пусть и с риском, но зарабатывать немалые деньги, которые там платят. Часть пополнения у нас сейчас идет именно таким образом.

И третий: военнообязанных принудительно забирают в армию. И это постепенно становится у нас ведущим направлением.

Между прочим, нельзя сказать, что какой-то из подходов является лучшим и поэтому должен быть приоритетным.

Конечно, мотивированные добровольцы - это замечательно, это вдохновляет художников на творческое вдохновение. Но эти лучшие представители нации погибают или получают тяжелые ранения в первые месяцы войны, что, собственно, и произошло в Украине.

Профессионалы, которые воюют по контракту-пожалуй, лучшие бойцы. Но их никогда не хватает для длительного ведения полномасштабной войны.

Мобилизованные, оказавшиеся в армии, вынуждены становиться воинами, иначе на фронте просто не выжить. Да, они не склонны к героизму и самопожертвованию, являются основной частью тех, кто попадает к врагу в плен. Но победа в больших войнах достигается именно за счет мобилизованных, об этом свидетельствует история.

Однако мобилизация может быть эффективной только при выполнении трех условий:

1. Мобилизация является социально справедливой, то есть, в равной степени охватывает все слои населения, нет "белой и черной кости", и от мобилизации нельзя откупиться или "откосить" иным образом.

2. При распределении в различные подразделения ВСУ должно максимально учитываться физическое состояние и природные способности мобилизованных. Не могут быть "штурмовиками"" дяди возрастом за пятьдесят, так же как управление дронами не является эксклюзивным делом молодежи, родившейся с гаджетами в обеих руках.

3. Мобилизованные должны проходить надлежащую подготовку и быть адекватно экипированы за счет государства перед отправлением на фронт. Только это является определенным залогом, что мобилизация не станет отложенным смертным приговором, а именно так она сегодня воспринимается в Украине.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение этих трех условий приведет к тому, что неизбежная мобилизация не спасет страну, а наоборот, станет разрушительной силой, которая вызовет протестный социальный взрыв. Тем самым, обезоружив Украину и положив ее под недоимперию.

Считаю, что в сегодняшнем варианте закон принят не будет. Либо депутаты, либо президент изменят те пункты, которые введены специально, чтобы потом их смягчить (метод тесной обуви: снял - и вот оно счастье).

Тем, кто верит, что Россия намерена, захватив Украину, построить здесь рай на земле, как произошло в Чечне, напомню: целью вторжения является полное уничтожение украинства из-за уничтожения украинцев, Кремль этого уже не скрывает. И то, что на захваченных территориях террор ведется относительно сдержанно, то это лишь потому, что у оккупантов настоящий террор не ко времени. Сначала они хотят, чтобы Украина капитулировала.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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