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Примирение вместо осуждения зла: почему бункерному деду до сих пор удается пугать Запад

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

16 апреля 2022, 15:26

Моральный поиск Запада начал заводить куда-то не туда давно, но сейчас это стало очевидно.

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Запад не может назвать Россию злом и продолжает с ней торговаться / Reuters

Нападение Московии на Украину привело еще и к серьезному кризису "профессиональных моралистов", которых в современном мире было очень много. Пожалуй, слишком много.

Моральный поиск Запада начал заводить куда-то не туда давно, но сейчас это стало очевидно.

В момент, когда единственный возможный моральный выбор - это назвать зло злом и объявить ему войну. Все, больше никаких моральных вариантов быть не может.

Но немалое количество "моралистов" хотят "понять зло", "помириться со злом", "найти со злом диалог". Пытаются найти "мотивацию зла". Или просто рассказывают, что "среди зла у меня много друзей и поклонников моего таланта".

Отдельная тема - это те, кто считают, что лучший способ решения всех проблем-это абстрактное "примирение" всего со всем. Хотя не все и не всегда может быть примирено прямо здесь и сейчас, ну и любая имитация "примирения" может причинять реальному примирению больше вреда, чем пользы.

Просто в рамках доминирующей в мире парадигмы "примирение" - это что-то очень позитивное "по определению". Примирение, а не осуждение зла.

Читайте такжеЕвропа до сих пор не осознала, что стоит в шаге от Третьей мировой войныНе удивительно, что в этом мире бункерный дед устраивает геноцид и пугает человечество уничтожением в ядерной войне. В мире, где потеряли способность называть зло-злом, последнее не может не предстать со всей силой.

А немалое количество "профессиональных моралистов" из числа религиозных деятелей, писателей и философов" на этом "сломались". Несите других, короче говоря.

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война в Украине Петр Олещук
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