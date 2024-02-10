В последние дни много вопросов о, якобы, применении по Украине гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон".

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Гиперзвуковая ракета "Циркон" / Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ

Насчёт ракеты 3М22 "Циркон"…

В последние дни много вопросов о, якобы, применении по Украине гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон". В частности, якобы, остатки этой ракеты были найдены 7 февраля в Днепровском районе Киева в районе разрушенной линии электропередач…

Сразу же все кому не лень, стали идентифицировать запчасть от ракеты, кусок алюминия, с написанной на ней карандашом или фломастером аббревиатурой 3М22 как доказательство применения "Циркона". То есть, не заводской штамп, а корондашыкам – 3М22…

видео дня

Сразу отмечу, что, во-первых, официальных подтверждений применения РОВ по Украине на утро 7 февраля ракет "Циркон" - не было. Во-вторых, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но вот, что скажу…

3М22 "Циркон" это очень проблемная, сырая и с трудом принятая на вооружение противокорабельная гиперзвуковая ракета. Немного о характеристиках.

3М22 это условно маневрирующая гиперзвуковая крылатая ракета с центральным корпусом, создающим подъемную силу и разгонной ступенью с твердотопливными двигателями, дающим ей первичное сверхзвуковое ускорение, после чего прямоточный воздушно -реактивный двигатель на жидком топливе на второй ступени разгоняет её до гиперзвуковых скоростей – 9 Махов или более 11 тыс км/ч.

Дальность полета ракеты от 250 до 500 км на малых высотах и до 740 км по полубаллистической траектории. При заправке ракеты специфическим, специально для неё созданным топливом, дальность полёта может быть увеличена до 1 тыс км.

А теперь, почему я уверен, что по Украине скорее не был применён 3М22 "Циркон", нежели наоборот.

Ракета "Циркон" это не КРМБ "Калибр". Для неё нужны уникальные пусковые установки и уникальные носители. Её перспективными носителями являются на сегодня полумёртвые ТАРКР проекта 1144 "Орлан", а именно, не боеспособный "Пётр Великий" и находящийся в вечном ремонте "Адмирал Нахимов". Так же эту ракету могут применять АПЛ проекта 885М "Ясень-М" и 949А "Антей" и ни одной из которых нет в Чёрном море.

Так же, перспективными носителями "Цирконов" могут стать фрегаты проекта 22350М. Но именно в модификации "М", закладка которых даже не стартовала!

Из чего возникает вопрос, а чем и откуда стреляли?

Я не исключаю того, что для 3М22 "Циркон" мог быть создан сухопутный, мобильный носитель/пусковая. Если включить фантазию, то это вполне мог бы быть контейнерный тип, наподобие Club-K —контейнерный комплекс в стандартном 20- и 40-футовом ISO-контейнере, размещающий противокорабельные ракеты 3М-54КЭ, 3М-54КЭ1, Х-35УЭ либо ракеты класса поверхность-поверхность 3М-14КЭ, Х-35УЭ.

Но, про интеграцию 3М22 в сухопутную ПУ ничего не говорилось и не сообщалось даже на базовом уровне сплетен и конспирологии. А сам процесс, такой интеграции, вряд ли по силам российскому ВПК. Утаить же такое достижение кулибиных было бы сложно.

А потому, не исключаю, что, скорее всего это была ракета серии 9М723, при сборке которой применялись запчасти, предназначенные для 3М22, потому и была найдена таковая надпись на куске металла. Не редкость, когда в российских ракетах применяются штампы одних и тех же запчастей, это упрощает технологические процессы. С учётом того, что в россии в последние месяцы стараются делать ставку на производство большего количества баллистических ракет, совершенно не исключено, что часть ЗЧ предназначенных на изготовление бесполезных в войне "Цирконов", с НПО Машиностроения пошли именно в цеха сборки 9М723 на Воткинский завод.

Но, напомню, это лишь версия. Ждём официальных комментариев.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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