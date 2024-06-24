Прилеты по Одессе 24 июня: что особо смущает и как реагировать

Всем российским пропагандистам, которые пишут, что на очередном месте прилёта был склад боеприпасов, поясняю на пальцах!

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Ракетный удар по Одессе / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/od_patrolpolice

Очередные прилёты по Одессе... На этот раз не баллистика, что особо смущает.

Тема проблемной ПВО Одессы пульсирует с 2022-го, но особо остро о себе напомнила в 2023-м, когда Россия развернула зерновой террор. Тогда, практически каждые 2-3 дня на Одессу направляли комбинированные удары, имевшие относительный успех.

Странно, но когда одна из российских ракет расхерачила к чертям собачьим российский Спасо-Преображенский кафедральный собор, в котором до последнего дня в проповедях почитали патриарха кирилла и ретранслировали "братство", на восстановление этой клоаки московского патриархата было решено выделить средства.

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Одна только Италия выделила 500 тысяч евро на восстановление Спасо-Преображенского собора, а в целом, на восстановление памятников архитектуры, пострадавших от российских ударов, было выделено 40 млн евро...

Культуроведы и интеллигенция может в меня кидаться камнями, но во время войны, если хотите сохранить то, что осталось, следует выделять средства не на восстановление разрушенного, что может быть разрушено завтра, а на защиту оставшегося.

Вместо предоставления ПВО, способного полностью закрыть Одессу, какой-то суетливый онанизм.

Вторая половина 2024-го... Третий год войны.

Всем российским пропагандистам, которые пишут, что на очередном месте прилёта был склад боеприпасов, поясняю на пальцах!

Склад с боеприпасами это последующая детонация в течение нескольких часов и даже суток. Склад с боеприпасами - это разлёт по всему району в радиусе нескольких километров снарядов и прочих средств поражения. Склад с боеприпасами - это невозможность проведения спасательных работ и пожаротушения, пока детонация не прекратится, либо исключительно специальной инженерной техникой.

В Одессе не было многочасовой детонации на месте очередного террористического удара россиян. В Одессе не разбросаны по району удара боеприпасы. МЧС с первых же минут взрывов развернули мероприятия по тушению возгорания, без применения специализированной, бронированной техники.

Убогие, вы в очередной раз ударили по обычному, гражданскому объекту. Можете до покраснения хлопать в ладоши и радоваться этому, но вам это не поможет. В то время как СОУ уничтожают ваши военные объекты, ослабляя ваши возможности и повышая свои, вы бьёте по гражданским объектам, не повышая ничего, кроме нашей ненависти к вам, которая и так уже давно превысила все возможные пределы.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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