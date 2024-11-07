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Прилёт по Каспийской флотилии ВМФ РФ опозорил оккупантов

Александр Коваленко
7 ноября 2024, 19:10
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Уверен, уточнения относительно поражённых кораблей ещё будут, но я пока хотел бы обратить внимание на кое, что другое.
Флот РФ, взрыв
Флот РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Впервые за всё время полномасштабного вторжения в Украину некий дрон нанёс удар по кораблям Каспийской флотилии ВМФ рф.

Позднее в СМИ появилась информации о том, что в Каспийске, в результате удара, были повреждены боевые корабли проекта 11661 "Татарстан" и "Дагестан".

В свою очередь, по появившемуся в сети видео, снятому буквально от первого лица, можно судить о том, что прилёт пришёлся в зону швартовки малого ракетного катера проекта 21631 и ракетного катера проекта 12418, единственным представителем, в составе Каспийской флотилии которого является "Ступинец".

видео дня

Уверен, уточнения относительно поражённых кораблей ещё будут, но я пока хотел бы обратить внимание на кое, что другое.

Каспийск находится более чем за тысячу километров от вероятного места запуска и дрон, представляющий собой адаптированный легкомоторный самолёт, без проблем преодолел это расстояние, да ещё и в светлое время суток! Сотни километров через российскую эшелонированную ПВО, не малоразмерный, малогабаритный объект, а лёгкий самолёт!

Но, дальше – ещё интереснее.

Да, это первый за весь период полномасштабного вторжения в Украину удар по россиянам в Каспийском море, что явно намекает – морячки, вам ни в Чёрном море, ни в Каспийском, не будет спокойно! Однако по, чему именно наносился удар?

В состав Каспийской флотилии входят как вышеупомянутых проектов военные корабли, так и другие, в частности 21631 и 22800. И практически все эти проекты имеют на вооружении флотские комплексы ПВО малого и среднего радиуса действия! Например, у кораблей проекта 11661 это автоматическая пушка АК-630, ЗРК "Оса-МА-2" или ЗРАК "Палаш", не говоря уже о штатных ПЗРК "Игла-М". У проекта 21630 это автоматическая пушка АК-306 или АК-630М-2 "Дуэт", ЗРК 3М-47 "Гибка" и штатные ПЗРК "Игла-М"… На проекте 22800 и вовсе, помимо АК-630М,

установлен, не имеющий аналогов в мире, ЗРПК "Панцирь-МЕ" и как всегда штатные ПЗРК "Игла-М".

Фактически, залетая в зону базирования кораблей Каспийской флотилии, легкомоторный самолёт должен был оказаться под таким перекрёстным, шквальным огнём, что шансов пропетлять, у него просто не должно было бы быть. Но он не только пропетлял, но и успешно поразил цель!

Сложно, что либо говорить о том, как показало себя российское ПВО, а вот украинский дрон совершил настолько же дерзкий удар, насколько неожиданный, в очередной раз, опозорив оккупантов.

И в очередной раз. Оккупанты, неужели непонятно, безопасного места для вас нет нигде и, да, ваше ПВО вас не спасёт. В некотором смысле, оно же даже может вас добить, но не спасёт.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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