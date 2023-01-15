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Пригожин заполучил свою личную Чернобаевку

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

15 января 2023, 08:23
Соледар даже перевыполнил поставленные перед ним задачи. Такой разноуровневой аннигиляции врага я давно не наблюдал.
Евгений Пригожин
Пригожин заполучил свою личную Чернобаевку, считает Коваленко / скрин

Фактор Соледара… Комплекс Соледара? Нивелирование Соледаром?

Придумывая заголовок к этому посту, я всё никак не мог выбрать подходящий, ведь каждый из них достаточно точно характеризует то, что произошло в Соледаре.

Небольшой городок стал плацдармом, на котором:

- Был уничтожен колоссальный передовой ресурс ЧВК "Вагнер";

- Пригожин лишился лояльности руководства, не доказав ничего, а лишь продемонстрировав свою бесполезность;

- Кирзачи вернули управление боевыми действиями на Бахмутском плацдарме, где до того была безоговорочная монополия Пригожина;

- Конфликт между мо рф и петушиным генералом Пригожиным выходит на новый уровень.

Таким образом, небольшой городок не только перемолол основной ресурс петушиной армии, но и выбил из обоймы самого Пригожина. В результате, видя в Соледаре возможность показать свою эффективность, Пригожин показал лишь полную профнепригодность и никчёмность.

Северо-западная локация Соледара по-прежнему находится под ВСУ, а сам городок в той части, где присутствуют оккупанты, превращается в место их планомерной утилизации артиллерией, благодаря преимуществу украинских позиций. Особенно восточная и юго-восточная локации.

То есть, помимо всего прочего, Пригожин заполучил не только место для садомазо, физического и морального, но и свою личную Чернобаевку, где продолжают перемалывать ресурс оккупантов. И я не исключаю, что Соледар может ожидать судьба Песок, которые сейчас больше серая зона, чем чья-то позиция. Просто оккупанты этого ещё не поняли.

9 января я написал - Соледар, выполнял, выполняет и будет выполнять свои функции, как любое другое село, населённый пункт или город в зоне боевых действий. Причём выполнял, выполняет и будет выполнять на пределе возможностей.

Сегодня я скажу – по своему эффекту Соледар даже перевыполнил поставленные перед ним задачи. Такой разноуровневой аннигиляции врага, физической и политической, моральной и информационной, я давно не наблюдал. Но, наблюдаем за событиями дальше – это ещё не конец.

Фактор Соледара.

Источник

война в Украине Соледар Александр Коваленко Евгений Пригожин
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