Почему Пригожин торопится покинуть Бахмут

Пригожин уже не в первый раз заявляет о том, что ему не дают снарядов и он будет выводить своих террористов из Бахмута.

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Пригожин вступил в борьбу за пальму первенства главного нытика "сво", считает Коваленко / скрин

У меня складывается такое впечатление, что пригожин вступил в борьбу за пальму первенства главного нытика "сво" с игорем гиркиным и убедительно это соревнование выигрывает. При этом нытьё пригожина не настолько бесполезно, как гиркина, но всё же...

Но всё же, следует понимать, что нытьё пригожина - это в первую очередь словоблудие, основной целью которого является дискредитация мо рф и генштаба рф, то есть - удар по шойгу и герасимову. И пригожин уже не в первый раз заявляет о том, что ему не дают снарядов и он будет выводить своих террористов из Бахмута.

Самое интересное то, что проблема со снарядами у РОВ по всей зоне боевых действий и если говорить о Бахмуте, то там как-раз ситуация намного лучше, чем по многим другим локациям. Удары по Бахмуту наносятся с достаточно высокой интенсивностью. Поэтому, о снарядном кризисе тут говорить неуместно.

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Но, вот, что интересно... Припадки у пригожина начались практически сразу же после удара некоего БПЛА по кремлю и тут есть взаимосвязь и последовательность.

Удар по кремлю - это дискредитация мо рф, которое обеспечивает прикрытие воздушного пространства в столице.

Удар по кремлю - все жаждали "зеркального" ответа, мощного и яркого, а в итоге, получился жиденький налёт "шахедами". То есть, мо рф не в состоянии даже ответить за унижение сакрального купола и покушение на святую святых?

А теперь ещё и обвинения мо рф от пригожина.

Очевидно, что мы с вами сейчас наблюдаем за чередой атак по мо рф и генштабу рф, со стороны конкурирующей организации, которая полностью хочет на себя перетянуть одеяло в зоне БД в Украине. И, все эти заявления пригожина это элементы большой игры против шойгу и герасимова.

Но, у любой игры есть определённые границы, переходить которые недозволено. Российская же внутренняя игра на конфронтации, похоже, этих границ уже не имеет, но куда интереснее будет пронаблюдать за событиями 10 мая. Ведь самовольный выход из зоны БД - это дезертирство и предательство.

Но в этой всей игре есть ещё один фактор, а именно - правда о Бахмуте, который россияне так и не могут взять, а за последние дни даже потеряли несколько позиций как в городе, так и возле него. Похоже, помимо всего прочего, пригожин пятой точкой чует неладное, а потому и спешит покинуть Бахмут.

Но, покидать он его будет, попутно взваливая неизбежный провал боевых действий в районе города на шойгу и герасимова. То есть, одним выстрелом пытается уложить сразу двух зайцев. Вот только, как бы сами "зайцы" не начали стрелять раньше.

Наблюдаем!

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